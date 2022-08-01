В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего иркутянина. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом «б» частью 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В 2018-2020 годах руководитель строительной фирмы вносил фиктивные сведения в бухгалтерскую отчетность и налоговый учет о взаимоотношениях с 10 контрагентами. По факту совместная финансово-хозяйственная деятельность с ними не велась. В результате этого обвиняемый уклонился от налогов на сумму около 50 миллионов рублей. Уголовное дело направили в суд.