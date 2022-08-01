В Иркутской области снизились цены на овощи, рыбу, свинину и гречку

В Иркутской области за период статнаблюдений с 16 по 22 июля из 25 продовольственных товаров первой необходимости цены снизились на 12. Данные приводят в службе потребительского рынка и лицензирования региона. По итогам третьей недели индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил в целом 99,92%, с начала года – 111,32%. Статистика фиксирует снижение средних потребительских цен на продовольственные товары, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В службе потребрынка отмечают сезонное снижение цен на овощи и фрукты нового урожая: капусту (-8,07%), морковь (-2,44%), картофель (-1,21%), яблоки (-0,29%). Кроме того, цены снизились на замороженную рыбу (-1,14%), свинину (-0,68%), гречку (-0,66%), подсолнечное масло (-0,24%), яйца (-0,17%), ржаной хлеб (-0,12), пшено (-0,07%) и сливочное масло (-0,04).

При этом на 10 других продовольственных товаров первой необходимости цены не изменились. В сообщении отмечается, что ситуация на продовольственном рынке Иркутской области в июле демонстрирует устойчивую стабильность, дефицит отсутствует.