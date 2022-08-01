В Китае назвали вероятную причину посадки Пелоси на Тайване

Вадим Карасев

GT заявила о возможной посадке самолета Пелоси на Тайване под предлогом неисправности

Самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть на Тайване якобы из-за технической неисправности воздушного судна или необходимости дозаправки. Вероятную причину посадки назвали авторы издания Global Times.

В публикации говорится, что из-за подобной вероятности «китайские военные радары, самолеты ДРЛО и перехватчики, участвующие в учениях, будут находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».

Авторы отметили, что если у самолета Пелоси действительно возникнут проблемы, то лучшим вариантом аварийной посадки будет аэропорт города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или любой другой воздушной гавани материкового Китая.

30 июля Пелоси вылетела из США в Азиатско-Тихоокеанский регион в целях официального турне. В СМИ высказывались предположения, что Пелоси вопреки возражениям Китая направляется в Тайвань, однако официальных подтверждений этого пока не поступало.