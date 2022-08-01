В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды

В редакцию IRK.ru обратились жители микрорайона Зеленый с вопросом о том, почему в их домах отключили горячую воду. Кроме того, с 22:00 4 августа до 18:00 6 августа там должны были отключить и холодную воду.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, горячую воду в микрорайоне Зеленый отключили в связи с проведением плановых работ. Холодную воду с 4 августа отключать не будут. Сейчас вопрос о переносе планового отключения решается в администрации города.