В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды

В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды

В редакцию IRK.ru обратились жители микрорайона Зеленый с вопросом о том, почему в их домах отключили горячую воду. Кроме того, с 22:00 4 августа до 18:00 6 августа там должны были отключить и холодную воду.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, горячую воду в микрорайоне Зеленый отключили в связи с проведением плановых работ. Холодную воду с 4 августа отключать не будут. Сейчас вопрос о переносе планового отключения решается в администрации города.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном улетели в Турцию
«Сложно было всех собрать»: Евгений Петросян с молодой женой и сыном
Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие обложки месяца
Мадонна на диско-шаре, Белла Хадид, Лиззо и новые супермодели: лучшие
В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды
В микрорайоне Зеленый проходит плановое отключение горячей воды
Люди склонны считать, что окружающие преувеличивают свою боль
Люди склонны считать, что окружающие преувеличивают свою боль
Тяжело быть лысым
Тяжело быть лысым
Мясников назвал главную опасность выявленного у Чубайса синдрома Гийена-Барре
Мясников назвал главную опасность выявленного у Чубайса синдрома
В Китае назвали вероятную причину посадки Пелоси на Тайване
В Китае назвали вероятную причину посадки Пелоси на Тайване
Российские металлурги попросили о помощи
Российские металлурги попросили о помощи
Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс
Умерла звезда сериала «Звездный путь» Нишель Николс
Косово послушалось США и отложило конфликт с Сербией на месяц
Косово послушалось США и отложило конфликт с Сербией на месяц
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа 2022 года
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа 2022 года
Утром 1 августа в Зиме горел магазин-склад «Громада»
Утром 1 августа в Зиме горел магазин-склад «Громада»

Топ на сегодня

Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Алина Загитова рассказала о богатых родителях
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla Runx на Качугском тракте
Мужчина погиб при столкновении Toyota Land Cruiser и Toyota Corolla
Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Ксения Собчак двуличная рыба прилипала, заявил Шахназаров
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России

Еще по теме

В Подмосковье 2 школы и 3 детсада остались без отопления
В Астрахани перенесли отключение горячей воды
В Киеве отключили холодную воду на 12 улицах
В Киеве отключили воду жителям 8 улиц