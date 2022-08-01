В Ольхонском районе пройдет борцовский турнир памяти чемпиона Михаила Елбаскина

4-7 августа в бухте Сохтор Ольхонского района состоится международный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе. Соревнования посвящены памяти первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР, уроженца Ольхонского района Михаила Елбаскина, сообщают организаторы.

В турнире примут участие около 250 спортсменов из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского края, республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва. Также ожидается визит борцов из Монголии.

Турнир пройдет в пятый раз. В этом году пройдет разделение по стилям: юноши будут соревноваться, как и прежде, в национальной бурятской борьбе, а мужчины — в вольной. Поединки среди взрослых пройдут в олимпийских весовых категориях (57, 65, 74, 86, 97, 125 килограммов). Также среди юношей и мужчин разыграют абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан».



Призовой фонд турнира составляет более 700 000 рублей. Размер призовых в абсолютном первенстве среди мужчин — 100 000 рублей, среди юношей – 50 000 рублей. Для победителей и призеров турнира, помимо денежных вознаграждений, учредили специальные призы.

Михаил Елбаскин – мастер спорта СССР, чемпион СССР среди студентов и сельских спортсменов, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей, призер международного турнира «Интернационал» Улан-Батор (Монголия), победитель международного турнира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева.

Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине в Ольхонском районе с 1996 года по 2001 год. Михаил Михайлович ушел из жизни в январе 2016 года. Летом 2016 в бухте Сохтор прошли первые соревнования памяти титулованного борца.

Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день борцам. В свое время в нем принимали участие Александр Богомоев (трехкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира), Григорий Кожевников (чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России), Баир Омоктуев (четырехкратный чемпион Европы, чемпион и призер мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим).

Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как Борис Лагутин – двукратный олимпийский чемпион по боксу и Великтон Баранников – серебряный призер Олимпийских игр в Токио.