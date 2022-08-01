В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке

В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке

В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по ЕленовкеГутерриш заявил о получении запроса России и Украины на расследование удара по Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запрос от России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса. Мы изучаем, имеются ли условия, которые сделают возможным проведение расследования ООН», — заявил он.

Ранее стало известно, что Международный комитет Красного Креста (МККК) не имеет мандата для проведения расследования удара по следственному изолятору (СИЗО) в поселке Еленовка в Донецкой народной республике (ДНР), где находились украинские военнопленные.

29 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме «Карьера»
Новое видео с геймплеем FIFA 23 рассказывает о переработанном режиме
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
Binance.US остановит торги токеном AMP из-за SEC
YouTube удалил пародию Кадырова на Зеленского
YouTube удалил пародию Кадырова на Зеленского
Прошли поминки по Шатунову
Прошли поминки по Шатунову
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по Еленовке
В ООН заявили о получении запроса России на расследование удара по
Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что нельзя делать на растущую Луну в августе 2022 года
Готовимся к новым достижениям и не сорим деньгами: что можно и что
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Рэпер Mystikal задержан по обвинению в изнасиловании
Мария Луговая рассказала, кого родила
Мария Луговая рассказала, кого родила
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
На могиле Юрия Шатунова разразился скандал
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Настасья Самбурская бросила очередного мужика
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских
Лайма Вайкуле рассказала, что думает о русских

Топ на сегодня

Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью

Еще по теме

Россия пригласила ООН и Красный крест расследовать удар по СИЗО в Еленовке
Россия призвала ООН безотлагательно дать оценку инцидента в Еленовке
В Госдуме объяснили удар ВСУ по СИЗО с бойцами «Азова» в Еленовке
В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского зерна