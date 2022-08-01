В Петербурге в День ВДВ усилят охрану фонтанов
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В Петербурге в День ВДВ усилят охрану фонтанов

В Петербурге в День ВДВ усилят охрану фонтанов

В День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Санкт-Петербурге усилят охрану фонтанов, следует из сообщения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Работу водных объектов не планируют ограничивать 2 августа, однако в случае купания воду отключат. 

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает о том, что купание в фонтанах запрещено даже в жаркие дни — это травмоопасно и приводит к поломке сложного и дорогостоящего оборудования, — указывается в сообщении.  — Неполадки, вызванные купанием людей, требуют внепланового ремонта, тем самым поврежденный фонтан временно выводится из эксплуатации».

Подчеркивается, что купание в фонтанах не только опасно, но и негигиенично, поскольку оборотное водоснабжение не предусматривает процесса обеззараживания воды: такие требования предъявляются только к бассейнам, предназначенным для купания и занятия спортом.

Ежегодно 2 августа в России отмечают День ВДВ. В настоящее время в состав ВДВ РФ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки. Кроме того, в состав войск входят учебные заведения, где готовят кадры для ВДВ.


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По материалам: pnp.ru

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