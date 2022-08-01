В США рассказали о "сюрпризе" для НАТО

Вадим Карасев

Россия может преподнести Североатлантическому альянсу сюрприз, сменив статус-кво, пишут аналитики Newsweek.

Недавно НАТО опубликовал отчет, где обсуждалось нынешнее состояние российских ВС в условиях украинского конфликта.

"Сохранение способности участвовать, при необходимости, в операциях против НАТО может объяснить некоторые особенности и "сюрпризы" действий России на Украине, например, ограниченное использование авиации, постепенное развертывание более старых и менее точных систем вооружений, а также скрытые атаки в киберпространстве".

Авторы статьи указали, что официальный российский нарратив почти всегда носит "оборонительный характер", но "суть подхода Москвы заключается в изменении статуса-кво".

Напомним, что издатель The National Interest Дмитрий Саймс перечислял главные просчеты Вашингтона в отношениях с Россией. Первая из этих ошибок связана с НАТО.

Как ранее писал Ruposters, страны Запада попали в стратегическую ловушку, устроенную президентом РФ Владимиром Путиным на Украине, вступив в необязательное финансовое и энергетическое противостояние с Россией.