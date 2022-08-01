В США рассказали о "сюрпризе" для НАТО
Россия может преподнести Североатлантическому альянсу сюрприз, сменив статус-кво, пишут аналитики Newsweek.
Недавно НАТО опубликовал отчет, где обсуждалось нынешнее состояние российских ВС в условиях украинского конфликта.
Авторы статьи указали, что официальный российский нарратив почти всегда носит "оборонительный характер", но "суть подхода Москвы заключается в изменении статуса-кво".
Напомним, что издатель The National Interest Дмитрий Саймс перечислял главные просчеты Вашингтона в отношениях с Россией. Первая из этих ошибок связана с НАТО.
Как ранее писал Ruposters, страны Запада попали в стратегическую ловушку, устроенную президентом РФ Владимиром Путиным на Украине, вступив в необязательное финансовое и энергетическое противостояние с Россией.