В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и другие популярные соцсети
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и другие популярные соцсети

В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и другие популярные соцсетиВласти Узбекистана открыли доступ к Twitter, «ВКонтакте» и WeChat

Власти Узбекистана открыли доступ к ранее заблокированным популярным соцсетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте». Об этом сообщило Агентство информации и массовой коммуникации при президенте Узбекистана в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью возобновляется беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и "ВКонтакте". Продолжаются переговоры с платформой TikTok, об их итогах будет сообщено дополнительно. Блокировки только вредят развитию», — говорится в сообщении.

Соцсети разблокировали спустя год после начала ограничения их работы в республике. В июле 2021 года госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ограничила доступ к площадкам за нарушение закона «О персональных данных».

Поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля 2021 года все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал в январе 2021 года, сообщало «РИА Новости».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Франция заявила о заморозке российских активов на 1,2 миллиарда евро
Франция заявила о заморозке российских активов на 1,2 миллиарда евро
В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и другие популярные соцсети
В Узбекистане разблокировали «ВКонтакте» и другие популярные соцсети
Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине
Туристический регион в Гондурасе начал принимать оплату в биткоине
Магнитные бури августа и самые сокрушительные удары 3, 17-19 числа
Магнитные бури августа и самые сокрушительные удары 3, 17-19 числа
Сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего трое суток на дереве в Тайшете
Сотрудники МЧС спасли кота, просидевшего трое суток на дереве в
Алеся Кафельникова снялась в рекламе российского модного бренда
Алеся Кафельникова снялась в рекламе российского модного бренда
Подборка забавного и провального загара (15 фото)
Подборка забавного и провального загара (15 фото)
Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
Байден заявил о готовности обсудить с Россией контроль над вооружением
Прохор Шаляпин посвятил новую песню своей ушедшей из жизни супруге
Прохор Шаляпин посвятил новую песню своей ушедшей из жизни супруге
"Ни с кем не нянчилась никогда": внуки Эдиты Пьехи пожаловались, что она не успевала быть заботливой бабушкой
"Ни с кем не нянчилась никогда": внуки Эдиты Пьехи
Минобороны заявило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Минобороны заявило о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе
Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе

Топ на сегодня

Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России Александр Ревва
Стало известно, сколько зарабатывает "сбежавший" из России
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать штаб флота
Сенаторы из Крыма усомнились в способности украинского БПЛА атаковать
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в роботов и другие новости из мира ИИ
Meta решила усилить роль рекомендаций, ученые превратили пауков в
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Еще по теме

В Китае разблокировали «ВКонтакте»
В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»
Пользователям соцсети «ВКонтакте» откроют доступ к информации по обработке их данных
В соцсети «ВКонтакте» нашли "дыру", дающую доступ к файлам пользователей