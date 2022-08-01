В ВВС США назвали условие поражения Украины

Вадим Карасев

Полковник разведки ВВС Соединенных Штатов Джордж Донован в статье для The American Thinker заявил, что причиной неминуемого поражения Украины в спецоперации станет потеря Одессы.

"Падение Херсона должно было стать большой проблемой, если бы Вашингтон, Брюссель и пресса не были слишком заняты канонизацией Зеленского. Когда русские подошли к Херсону, мосты через реку были заминированы, но так и не были взорваны, что дало русским дельту Днепра без особых боев, а теперь (им стал доступен - прим.ред.) прямой удар по Николаеву и Одессе", - указал Донован.

По словам военного, Одесса, будучи крупным городом и портом, является ключевой точкой в конфликте. В случае если она отойдет российской стороне, не будет смысла в продолжении боевых действий.

"Когда и если Одесса падет, она может уйти (России - прим.ред.), как и Херсон, под звуки рыданий пятой колонны, а не с дракой. И тогда, возможно, для Украины игра будет окончена".

Тем временем ВСУ не могут провести в Херсоне полноценное контрнаступление из-за ограниченных штурмовых сил. Дело в том, что на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне, и это привело к ослаблению некоторых из их лучших подразделений.

При этом аналитики прогнозируют, что Запад свернет военную помощь Украине, если ВСУ так и не переломят ситуацию на фронте до осени. Лидеры США и стран Евросоюза медленно, но верно приходят к мнению о нецелесообразности поддержки официального Киева.