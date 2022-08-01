В WhatsApp появится новая возможность
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В WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp появится новая возможностьВ WhatsApp администраторы групп смогут удалять сообщения для всех участников

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность для администраторов групп, связанная с удалением сообщений. О нововведении сообщили специалисты портала WABetaInfo.

По данным ресурса, разработчики WhatsApp запустят новую функцию для модераторов общих чатов в бета-версии мессенджера для Android под номером 2.22.17.12. Благодаря этой опции администраторы групп смогут удалять сообщения участников для всех остальных пользователей, состоящих в чате.

При удалении сообщений администратором участникам будет высвечиваться уведомление с его именем. Когда именно разработчики WhatsApp внедрят соответствующую опцию для всех пользователям мессенджера, не уточняется. Сейчас функция доступна для некоторых бета-тестировщиков.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность добавлять голосовые сообщения в статус профиля. Отмечалось, что рядом с двумя уже существующими иконками, позволяющими добавить текстовый статус, изображение или видео, появится иконка для записи голосового послания.

Перед этим сообщалось о появлении в WhatsApp возможности удаления сообщения в течение 60 часов после его отправки. Ранее эта функция была доступна только в течение 68 минут.

В июне у пользователей мессенджера появилась опция добавлять в групповые беседы до 512 участников. Обновление стало доступно большинству пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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