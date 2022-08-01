Vauld добилась временной защиты от кредиторов
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Vauld добилась временной защиты от кредиторов

Vauld добилась временной защиты от кредиторов


Высокий суд Сингапура предоставил криптолендинговой платформе Vauld мораторий на разбирательства до 7 ноября 2022 года вместо запрашиваемых шести месяцев. Об этом пишет Bloomberg.


Согласно решению, 147 000 кредиторов не смогут подать иски против компании. Суд не исключил продления срока в зависимости от прогресса Vauld в решении проблем.


Платформа должна предоставить кредиторам в течение двух недель данные о движении денежных средств и оценке активов. В течение восьми недель — информацию об управлении счетами.


4 июля криптолендинговая платформа объявила о приостановке операций и возможной реструктуризации из-за финансовых трудностей. На следующий день стало известно, что конкурент Nexo подписал с Vauld предварительное соглашение о поглощении.


Позднее СМИ со ссылкой на документы для суда выяснили, что объем непогашенной задолженности Vauld после этих событий составил $402 млн. Из них $363 млн пришлись на розничных инвесторов. Одному из них фирма не вернула $34 млн, еще троим — более $10 млн.


Проблемы платформы начались с коллапса Terra — эквивалент $28 млн она держала в стейкинге UST. Следующим ударом стало общее падение крипторынка — Vauld занимала позиции в биткоине, Ethereum, Matic и XRP.


Третьим фактором потери финансовой устойчивости стали дефолты некоторых контрагентов, которые привели к невозвратным потерям ~$1,7 млн. Четвертой причиной наступления банкротства стали траты на спонсорские соглашения.


Напомним, глава Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что крах экосистемы Terra, проблемы Celsius Network, Voyager Digital и Three Arrows Capital заставили всю индустрию выглядеть как «кучка идиотов».

# Экономика vauld, бизнес, суд, новости
По материалам: ForkLog

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