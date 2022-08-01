Вера Брежнева напугала своим двусмысленным высказыванием

Ходят слухи, что певица Вера Брежнева рассталась с мужем. Артистка, которая в последнее время перестала общаться с подписчиками микроблога, вдруг заговорила о своих чувствах и эмоциях. Вера Брежнева дала понять, что сейчас проходит нелегкий период в жизни, заставляющий ее больше размышлять и меняться.«Все мы сейчас проходим очень сложный период. Он не может быть без трансформаций. Этот период каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно. Даже сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад», - поделилась в микроблоге Вера Брежнева. Не исключено, что звезда имеет в виду сложные отношения с мужем Константином Меладзе. Напомним, в последнее время в Сети упорно муссируются слухи о том, что певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе больше не вместе. Косвенно это подтверждается пространными высказываниями Брежневой и долгим отсутствием совместных фотографий с Меладзе в ее микроблоге или хотя бы намеков на его наличие в жизни Веры.