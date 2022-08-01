Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Вадим Карасев

Наступает новая неделя и новый месяц. Эксперты в области Восточных прогнозов рассказали, каким может стать этот период для людей, рожденных в год любого из двенадцати животных-талисманов.

Эта неделя будет как минимум неоднозначной. Могут возникнуть трудности в общении, в любви, в работе, но зато многие из нас смогут диагностировать и избавиться от привычек, превращающих человека в неудачника. Все, что нужно будет большинству из нас для счастья — это просто объективная оценка ситуации и своих собственных возможностей. Люди, которые будут стараться прыгнуть выше головы, могут потерпеть неудачи в любой из сфер жизни.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

У Крыс самым сложным временем каждого дня этой недели будет утро. Эксперты настоятельно советуют пользоваться утренними ритуалами на везение и успех, чтобы каждый день был более удачным, благоприятным и ярким. Также Крысам сейчас нужно любыми способами избегать альтруизма. Умеренный эгоизм поможет этим людям завершить все важные дела и оставить выходные под качественный отдых. В финансовой сфере Крысам понадобится только скромность, поскольку те, кто будут всюду кричать о своих заслугах и амбициях, потерпят неудачу.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Уже в первые дни недели Вселенная захочет сделать актуальными самые лучшие черты характера Быков. Это их время и их шанс стать лидерами в той или иной сфере. Эксперты советуют им действовать и быть максимально активными. Также важно уже утром в понедельник решить, на какой сфере жизни Быки сфокусируют свое внимание — на финансах или на любви, домашних делах или чем-то другом. Усидеть на двух стульях не получится, поэтому всему второстепенному лучше уделять меньше времени. Удача на стороне Быков.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тигров ждут не самые благоприятные события. Эта неделя может стать очень нервной, стрессовой. Это значит, что пришло время для использования дыхательных техник на спокойствие и очистку сознания от негатива. Довольно успешными станут Тигры с консервативными взглядами на жизнь, поскольку всё новое сейчас будет действовать на них неоднозначно. Важно продолжать следовать ранее установленным жизненным правилам и привычкам. Также не стоит никому ставить ультиматумов — даже малейшие конфликты могут перерасти в настоящую войну.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Всем, кто был рожден в год Кролика (Кота), стоит в самую первую очередь позаботиться о своем здоровье. Эксперты советуют этим людям соблюдать режим дня, так как это позитивно отразится на их настроении и энергетике с самочувствием. Ложась и вставая в одно и то же время каждый день, Кролики станут более продуктивными. Они смогут во всей красе раскрыть свои основные достоинства. В деловой и любовной сфере их точно заметят, поэтому можно ждать судьбоносных знакомств и интересных разговоров. Жизнь кроликов начнет меняться.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Грозным оружием в борьбе за лидирующие позиции в финансовой сфере для Драконов станет их умение быстро принимать верные решения. В критических ситуациях эти люди будут максимально эффективными. Самое главное — помнить о своих целях и главных задачах. Также для достижения целей Драконам лучше помнить о пяти законах равновесия Вселенной. Их нельзя нарушать, особенно сейчас, когда энергетическая обстановка меняется и не может быть стабильной. В таких условиях рожденные в год Дракона люди станут лучшими в своем деле.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Люди этого года рождения довольно чистоплотны, но в период с 1 по 7 августа эксперты настоятельно советуют им правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы усилить энергетику дома. Сейчас нельзя ставить себе никаких ограничений в плане работы и отдыха. Нужно трудиться в поте лица, но и развлекаться тоже не забывать, чтобы не перегореть. Многим Змеям захочется сложить полномочия и отказаться от мечты, бросив всё то, над чем они так долго трудились. Этот путь заведомо проигрышный, поэтому сейчас лучше завершать начатое, чего бы это ни стоило.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Всем рожденным в год Лошади людям предстоит в этот период узнать о себе много нового. Скорее всего, они смогут раскрыть в себе какие-то новые таланты, либо признаться себе в страхах. В любом случае правда о себе даст им возможность для духовного и творческого роста. Нежелание видеть свои изъяны может привести к утратите контроль над своей жизнью. Лошадям сейчас ни в коем случае нельзя пускаться в свободное плавание. Также стоит остерегаться порчи и сглаза, так как враги не дремлют. Недоброжелатели будут крайне активными с первого дня и до последнего.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Всем, кто появился на свет в год Козы, стоит как можно скорее избавиться от мыслей, которые программируют человека на болезни и неудачи. Дело в том, что связь этих людей с центром изобилия Вселенной будет настолько прочной. Что все плохие и хорошие мысли будут материализоваться с огромной скоростью. Именно поэтому важно думать о чем-то хорошем, о чем-то созидательном и добром. Также сейчас лучше не перекладывать ответственность на чужие плечи. Это может привести Коз к утрате жизненных сил и удачи, а также к ухудшению кармы.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Люди с этим животным-покровителем должны выйти из зоны комфорта, причем как можно скорее. На этой неделе их могут ожидать большие победы в самых разных сферах жизни. Все те, кто появился на свет в год Обезьяны, смогут обрести новые цели, мотивацию, поставить перед собой важные задачи. Ко всем неурядицам эксперты советуют им относиться философски, то есть без негатива. Да, проигрыши неприятны, но не должны заставлять нас останавливаться на пути к своей мечте. Нужно помнить о том, что в таком случае мы становимся сильнее.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Для рожденных в год Петуха эта неделя может стать временем переживаний, стресса, негативных эмоций. Медитации помогут справиться с наплывом отрицательной энергии. Эксперты настоятельно советуют этим людям быть осторожнее в общении. Не нужно раскрываться перед незнакомыми или неприятными людьми. Больше всего везти будет осторожным людям этого года рождения. Крайне важно знать о своих уязвимых точках и чертах характера. Всем, кто решит с головой окунуться в дела и работу, лучше не рисковать.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам нужно больше работать и меньше прохлаждаться. Не стоит забывать и про отдых. Можно заниматься любимыми делами, смотреть правильные фильмы, общаться с добрыми людьми. Также полезным станет получение новых знаний. При желании Собаки смогут изменить далеко идущие планы. Если они вдруг поймут, что неправильно спланировали дела, можно внести определенные коррективы в расписание. Также на этой неделе ожидаются судьбоносные встречи, приятные знакомства. Можно сфокусироваться на сфере любви.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Рожденным в год Свиньи стоит быть осторожнее в общении с людьми. Важно полагаться на чутье, а также пользоваться методикой оценки характера и энергетики по цвету глаз. В конце недели людей этого года рождения могут накрыть мысли о прошлом. Ностальгия порой бывает опасной, особенно сейчас, когда нужно думать больше о завтрашнем дне, а не о дне вчерашнем. У всех тех, кто живет вчерашним днем, есть риск совершить досадную ошибку, приняв неверное решение, основанное на ошибочной оценке происходящего.