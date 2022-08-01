Врала ради пиара? Светлана Лобода озвучила настоящее имя младшей дочери
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Врала ради пиара? Светлана Лобода озвучила настоящее имя младшей дочери

Врала ради пиара? Светлана Лобода озвучила настоящее имя младшей дочери

В мае 2018 года артистка стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь, которая была якобы названа Тильдой в честь ее отца — лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как стало известно недавно, никакого романа у Тилля и Светланы Лободы не было, и к ребенку он не имеет никакого отношения.


На днях артистка дала первое интервью за последние несколько месяцев, в котором рассказала, как на самом деле зовут ее младшего ребенка.

«Матильда маленькая, ей четыре года. Она часто меня спрашивает, почему мы живем в другом доме, почему мы переехали в другую страну. Я говорю ей, что мы путешествуем по миру, смотрим разные места, что я хочу, чтобы она знакомилась с разными детками. И ее это успокаивает», — призналась 39-летняя артистка в разговоре с Ноем Сулаберидзе.

Напомним, еще недавно артистка зарабатывала в РФ приличные гонорары за свои выступления и считалась одной из самых высокооплачиваемых звезд. Теперь же Светланы закрыт въезд в страну до 2072 года. Правда сама она уверяет, что нисколько не переживает из-за этого.

«Дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много разговаривала обо всем этом со старшей дочкой. С первых же дней объясняла, показывала видео, фотографии и объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит, мол, мам, я очень скучаю по своим друзьям, но я говорю, что так сложились наши обстоятельства, что вернуться мы не можем и не вернемся. Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено», — жалуется блондинка.

К слову, сегодня о Светлане Лободе ходят не самые лестные слухи. Поговаривают, что на протяжении длительного времени она обманывала своих поклонников ради личной выгоды и врала про роман с Линдеманном. «Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?» — отвечала на выпады в свой адрес певица.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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