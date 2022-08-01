Всем хейтерам назло! Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге инфлюенсеров

Филипп Киркоров на протяжении 30 лет является первым лицом российского шоу-бизнеса. Немудрено, что к его мнению прислушиваются поклонники, молодые артисты и блогеры.

И это приносит свои плоды. 55-летний музыкант вновь доказал, что он лучший. Исследовательский холдинг «Ромир» привел ежеквартальный отчет рейтинга инфлюенсеров и назвал имена топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Музыка». Первым стал Филипп Киркоров.

«До него несколько сезонов подряд лидерство сохраняла Алла Пугачева, однако, по результатам последнего исследования, исполнительница спустилась на четвертое место», — сообщают социологи.

Отметим, что на втором месте расположилась Ольга Бузова, а тройку лидеров замыкает Олег Газманов, который ранее был на шестом месте. Интересно, что топ-10 летом покинули Баста, Сергей Лазарев и Лолита Милявская.

Напомним, что инфлюенсер — это современное название лидера мнений, то есть человека, который своими постами, публикациями или видео оказывает влияние на лояльную к нему аудиторию. Это запросто можно применить к Филиппу Киркорову — в его социальных сетях более пяти миллионов подписчиков, а также целая армия поклонников по всему миру. Уже на протяжении 35 лет певец гастролирует по России и проводит множество социальных и общественных акций, направленных на укрепление связей и культурно просвещает россиян.

Совсем недавно он побывал в военном госпитале в Феодосии, где лечат солдат, участвовавших в специальной военной операции по защите Донбасса. Киркоров лично приехал в больницу, пообщался с мужчинами и привез им подарки. А после даже пригласил на концерт, чтобы они смогли посмотреть его юбилейное шоу.