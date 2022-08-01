Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
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Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют

Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют


В этом материале собрана актуальная информация по играм в Game Pass за август 2022 года. Что уже добавили в подписку, что планируют добавить, какие игры удалят из подписки.

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.

Новые игры в Game Pass в августе 2022 года



Дата



Игра



Платформа



4 августа 2022 г.



Turbo Golf Racing



Xbox, PC



9 августа 2022 г.



Two Point Campus



Xbox, PC



23 августа 2022 г.



Midnight Fight Express



Xbox, PC



30 августа 2022 г.



Immortality



Xbox Series X | S, PC

Что удаляют из Game Pass в августе 2022 года

На данный момент информация отсутствует.
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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