Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют

Вадим Карасев





В этом материале собрана актуальная информация по играм в Game Pass за август 2022 года. Что уже добавили в подписку, что планируют добавить, какие игры удалят из подписки.

Новые игры в Game Pass в августе 2022 года

Что удаляют из Game Pass в августе 2022 года

Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.4 августа 2022 г.Xbox, PC9 августа 2022 г.Xbox, PC23 августа 2022 г.Xbox, PC30 августа 2022 г.Xbox Series X | S, PCНа данный момент информация отсутствует.