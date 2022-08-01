Xbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют
Сегодня, 13:05 Вадим Карасев
В этом материале собрана актуальная информация по играм в Game Pass за август 2022 года. Что уже добавили в подписку, что планируют добавить, какие игры удалят из подписки.Материал обновляется в течение месяца по мере поступления информации.
Новые игры в Game Pass в августе 2022 года
Дата
Игра
Платформа
4 августа 2022 г.
Turbo Golf Racing
Xbox, PC
9 августа 2022 г.
Two Point Campus
Xbox, PC
23 августа 2022 г.
Midnight Fight Express
Xbox, PC
30 августа 2022 г.
Immortality
Xbox Series X | S, PC
Что удаляют из Game Pass в августе 2022 годаНа данный момент информация отсутствует.
По материалам: newxboxone