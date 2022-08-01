Жена Олега Газманова рассказала секрет своей молодости

Супруга певца Олега Газманова, Марина выглядит моложе своих лет. 53-летняя жена Олега Газманова активно ведет социальные сети и часто делится в них информацией о личной жизни. Так, сегодня Марина рассказала, какое хобби позволяет ей долго сохранять молодость. По словам супруги певца, танцы помогут сохранить юность и сексуальность. «Мне 53 года. Сейчас это возможно — быть молодой и сексуальной долго! Все на танцы!» — написала Марина в социальных сетях. Также следом Газманова поделилась фотографией мужа и отметила, что Олег тоже увлекается танцами: «Всем по такому «деду». Маскулинность зашкаливает! Ревнуем ли мы друг друга? Да! Доверяем — учимся всю жизнь! Но мы оба танцуем!»Отметим, что Марина не в первый раз хвалит танцы как хобби. Ранее Газманова признавалась, что обожает их. «Я очень люблю танцевать, другой вид физической нагрузки не заходит: скучно, трудно, потом болит голова. На урок по танцам бегу всегда с радостью, забегаешь в танцевальный зал — и с первых секунд начинается магия! Танцую обычно два часа, организм прокачивается до пота, а это залог здоровья и молодости. Потом один час растяжки на балетном станке. Мой преподаватель — выходец из балета точно знает, как не давать спуска мышцам и связкам. Так незаметно пролетают 2,5 часа, легкая усталость в ногах и заряд энергии на целый день!» — написала жена знаменитого исполнителя в соцсети. К слову, Марина и Олег Газмановы – спортивная семья. Несмотря на то, что певцу 68 лет, он до сих пор исполняет на сцене невероятные трюки. Кроме гимнастических упражнений, в жизни артиста и его семьи есть и другие способы отдыха с физической нагрузкой. Например, они любят кататься на доске, которая называется sup-борд.