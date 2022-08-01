Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе
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Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе

Жених Вали Карнавала рассказал о будущей свадьбе
Блогер и певица Валя Карнавал готовится к свадьбе. Их роман развивался со стремительной скоростью. Через полгода после знакомства Стоун и Карнавал решили обручиться. Влюбленные уже планируют и свадьбу. Участие в съемках «Звезды в Африке» стало для Вали Карнавал судьбоносным — на площадке она встретила любовь. Роман с Сашей Стоуном развивался стремительно и спустя несколько месяцев после знакомства спортсмен сделал блогеру предложение руки и сердца. Влюбленные тогда вместе отдыхали на Мальдивах. В адрес пары сразу стали поступать поздравления, но на этом история со свадьбой стихла. Поклонники заподозрили, что Стоун передумал. Однако недавно 23-летний боец MMA развеял слухи и сообщил, что они с невестой активно готовятся к торжеству. «Мы ни от кого не скрываем, что все прекрасно, все отлично. Мы еще даты не знаем, пока мы в процессе подборки локации. Мы хотим, чтобы свадьба прошла в узком кругу и чтобы не было много камер», — поделился Саша.
При любом удобном случае Стоун описывает чувства, которые испытывает к 20-летней тиктокерше. Он не раз говорил, что нашел «своего человека», а потому так стремительно решил обручиться. «Очень сильно поменялось мышление людей. Вот если берем наших родителей, 10-15 лет назад. Если человек влюблялся по-настоящему, то сразу заводил семью, делал детей и браки по 30-40 лет, по пять детей и все отлично. Почему сейчас люди боятся сделать шаг серьезный? Много тех, кто хочет семью, но это все только на словах. Никто не готов работать над отношениями. Если вы не будете работать над ними, то ничего не выйдет. Это действительно сложно, нервно», — размышляет спортсмен в интервью YouTube-каналу Popcake Также Стоун намекнул на то, что живет с Валей: «Жизнь — кайф. Я просыпаюсь и вижу самое прекрасное лицо на свете. Я с этим человеком хочу проводить все свое время и я готов посвятить ей все 24 часа в сутках».
# Шоу-бизнес Карнавал Валя
По материалам: z-aya

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