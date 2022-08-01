Жители Иркутской области могут задать вопрос о выплатах и пособиях через чат-бот
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Жители Иркутской области могут задать вопрос о выплатах и пособиях через чат-бот

Жители Иркутской области могут задать вопрос о выплатах и пособиях через чат-бот

В Иркутской области создали чат-бот @posobie38_bot в мессенджере «Телеграм». В нем можно получить ответы на вопросы о выплатах и пособиях. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Вопросов про выплаты и пособия — большое количество. Поэтому ЦУР по моему поручению совместно с министерством социального развития опеки и попечительства создали чат-бот в Телеграме, с помощью которого можно получить ответы на самые актуальные вопросы о выплатах и пособиях.

По словам главы региона, сотрудники министерства изучили запросы на Госуслугах и комментарии в тематических пабликах. Исходя из этих данных и были составлены ответы.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, достаточно нажать кнопку «Старт». Здесь можно узнать какие выплаты положены, как подать заявление, какие документы требуются и уточнить сроки выплат.

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По материалам: irk

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