Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»

Горбатов взял киноиндустрию штурмом — из простого рабочего он превратился в востребованного актера, которого теперь зовут на главные роли в громких проектах. Александр рассказал о своем пути.

34-летний актер закончил ПТУ в Запорожье, но однажды понял, что это не его путь. Александр решил рискнуть и приехал в Москву, поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где обучался актерскому мастерству у таких педагогов, как Нина Дворжецкая и Римас Туминас. Сейчас артист востребован в профессии, за его плечами порядка 30 картин — среди них «Содержанки», «Угрюм-река», «Полет», «Годунов». Сейчас на платформе KION выходит сериал «Капкан на судью», в котором Горбатов также играет одну из главных ролей.

«Я не хотел быть рабом. Я не хотел быть рабом, когда работал на заводе сталеваром, когда платили жалкую мизерную зарплату. Когда в голову вбивали, что сначала ты должен идти в детский садик, потом в школу, потом учиться в институт на профессию, которую тебе выбирают родители — точнее, на которую у них хватит денег. Потом надо идти работать по трудовой книжке, а потом пенсия. И я понял, что я так не хочу», — рассказывает в интервью актер.

По его словам, изначально он не планировал становится публичной личностью. «Я не выбирал эту профессию, а рискнул. Уезжая из Запорожья в город Москва, я хотел попробовать попасть туда, куда социум не разрешает, говоря: «Да куда ты, к ним?» Я решил тогда: если во мне что-то есть, то в Москве скажут. А если нет, тоже скажут. И судьба вот так распорядилась», — продолжает Александр.

Звезда сериала «Содержанки» также отметил, что если ему что-то и давалось тяжело в Москве, то это учеба. «Учиться новому всегда сложно. Также тяжело было принять некоторые различия в человеческих отношениях, и это не различия в классах или доходах, а скорее в том, что я привык, что у меня на родине за слова нужно отвечать. Если не держишь свое слово, последует расплата, чаще всего, физическая, реже денежная. В Москве все совершенно иначе», — отметил разницу в жизни городов Горбатов.

По материалам «Tnzvezdy»