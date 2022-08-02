15 гифок с неожиданным концом, которые зарядят вас энергией
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15 гифок с неожиданным концом, которые зарядят вас энергией

15 гифок с неожиданным концом, которые зарядят вас энергией

Мы собрали для вас 15 забавных гифок с абсолютно неожиданным финалом. Одни вас испугают, другие удивят, а некоторые и вовсе рассмешат.

1. Вот это графика!

2. Идеальна для ролей в азиатских фильмах ужасов

3. Сюрприз

4. Спецэффекты по-азиатски

5. Дай-ка кусну!

6. "Покажите, как это работает? О, нет..."

7. Поиграл, блин, в бильярд

8. Ужас!

9. Люби то, чем занимаешься

10. С великой силой приходит великая ответственность, Питер

11. Подумайте дважды, прежде чем делать предложение на улице!

12. Девушкам точно нельзя доверять!

13. Именно так выглядит везение в чистом виде!

14. Эх, бедный Владимир Ильич

15. Когда сделал всю работу, а кто-то уводит твой улов...

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По материалам: Юмор

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