15 гифок с неожиданным концом, которые зарядят вас энергией
Сегодня, 23:25
Мы собрали для вас 15 забавных гифок с абсолютно неожиданным финалом. Одни вас испугают, другие удивят, а некоторые и вовсе рассмешат.
1. Вот это графика!
2. Идеальна для ролей в азиатских фильмах ужасов
3. Сюрприз
4. Спецэффекты по-азиатски
5. Дай-ка кусну!
6. "Покажите, как это работает? О, нет..."
7. Поиграл, блин, в бильярд
8. Ужас!
9. Люби то, чем занимаешься
10. С великой силой приходит великая ответственность, Питер
11. Подумайте дважды, прежде чем делать предложение на улице!
12. Девушкам точно нельзя доверять!
13. Именно так выглядит везение в чистом виде!
14. Эх, бедный Владимир Ильич
15. Когда сделал всю работу, а кто-то уводит твой улов...
По материалам: Юмор