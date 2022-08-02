15 любопытных примеров того, как меняются вещи, которые оказываются оставленными и забытыми на некоторое время
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15 любопытных примеров того, как меняются вещи, которые оказываются оставленными и забытыми на некоторое время

15 любопытных примеров того, как меняются вещи, которые оказываются оставленными и забытыми на некоторое время

Всё в мире имеет свойство меняться. Даже если вы забудете о какой-то вещи, и найдёте её потом — она может быть совсем не в том же состоянии, в котором она была оставлена. Банка в морозилке может взорваться, картошка — прорасти, и даже фигурка миньона, с которой, казалось бы, ничего не может произойти, изменит цвет под лучами солнца. Мы собрали для вас примеры того, что происходит с забытыми предметами.

Сахарная вата, о которой забыли

Я оставила немного соленой воды на неделю

И в посуде образовались красивые кристаллы.

Я оставил ключ в двери сарая очень ветреной ночью

Моя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть. Теперь апельсину 35 лет

Дыня, которую забыли в холодильнике на целый сезон

Я обнаружил маленькую экосистему, образовавшуюся на футбольном мяче, который месяцами валялся во дворе

Я оставил миньона на окне на 10 лет

Неоткрытая бутылка Кока-колы 10-летней давности, оставленная на полке

Забыл о банке чили в углу холодильника

Забавно, что марка чили звучит как «Wolf brand», то есть буквально «волчий бренд», и плесень внутри действительно напоминает волчью шерсть.

Первый раз забыла газировку в морозилке

Когда 5 месяцев забывал убирать ворс из сушилки

Когда картошку забыли на полгода

Мой приятель забыл текилу в морозилке, и она расцвела

Я забыл примерно половину луковицы, которой чистил гриль

И теперь из неё выросла новая луковица!

Я забыл выключить клеевой пистолет, и капли медленно образовали клеевой сталагмит

А здесь мы собрали примеры того, как вещи меняются от времени и частого использования.

# Интересное
По материалам: twizz

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