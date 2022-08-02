15 сильных духом мужчин, которые устали от своего рутинного образа жизни и решили, что пора всё круто изменить

Каждый человек имеет право выглядеть так, как он считает нужным, совершенно не опираясь на общественное мнения. Кажется, именно это и является здоровым вектором человеческих взаимоотношений в 21 веке — позволять людям просто жить и быть теми, кем они хотят. Тем не менее, стремиться к улучшению качества своей жизни в любом аспекте, согласитесь, круто (точно так же круто, как и не стремиться никуда, а просто получать удовольствие в моменте).

Одним из критериев изменений вполне может послужить собственный комфорт. И не важно, физический, психологический и так далее. Сегодня мы хотим рассказать вам о мужчинах, которые решили поменять уклад своей жизни и встать на более здоровый путь. И самое главное — они добились впечатляющих результатов. Вы только взгляните на этих сильных красавчиков!

Вы заметили, на мне та же самая рубашка?

Это, конечно, безумие, но впервые в жизни я чувствую себя комфортно в собственной коже!

5 лет упорного труда

Удивительно, как сильно могут меняться черты лица

Разница в два года

Когда вы начинаете заботиться о себе, то происходят поистине удивительные вещи.

Променял алкоголь и газировку на физические упражнения и воду!

Правильное питание и тяжёлая атлетика творят чудеса

Почти 3 года трезвости

Я бросил курить и начал заниматься триатлоном

Также я 3 года питался только растительной пищей, а на прошлых выходных начал прыгать с парашютом! Только ты контролируешь свою жизнь!

За последний год я прошёл большой путь!

Наконец-то я чувствую себя просто ВЕЛИКОЛЕПНО!

Далеко не всегда нужно совершать какие-то глобальные действия, чтобы засиять. Иногда достаточно просто сменить причёску и макияж.

Стрижка решает

Я иду к цели в своём темпе. Были и взлёты, и падения. Но сейчас я доволен тем, чего добился на данный момент. Кстати, за это время я набрал хорошую мышечную массу и подстригся.

Война за здоровье

Долгое время я не решался рассказывать, а у ж те более показывать это. В 17 лет у меня был целый «букет» из диабета, повышенного давления и холестерина. Сейчас же ничего из перечисленного у меня больше нет! Конечно, это был длинный и сложный путь. Продолжайте идти и не останавливайтесь!

Настоящий диснеевский принц

Единственный человек, лучше которого вы должны стараться быть, это тот человек, которым вы были вчера.

Парню понадобилось чуть больше полутора лет!

Есть куда ещё стремиться, но уже сейчас я доволен результатом

Результат за 13 месяцев

Я был около 136 кг, но не делал снимки. На данный момент я скинул почти 30 кг, осталось ещё 9 и можно будет приступать к физической нагрузке.

Разница в полтора года, и я не могу нарадоваться своему прогрессу!

А вы обратили внимание, как меняется не только внешность, но и взгляд? Кажется, эти люди стали гораздо счастливее, а не это ли самое главное? 🙂