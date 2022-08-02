16 диснеевских героинь, которых перерисовали на новый лад, представив как бы они выглядели, живя в наше время

Сегодня люди пытаются всё адаптировать на современный лад. И в этом нет ничего удивительного, ведь всё развивается и движется вперёд. Художница Юделмис Сан Эметерио решила добавить новизны хорошо известным диснеевским мультфильмам и апгрейдить всеми любимых героинь на новый лад. На своём канале в приложении TikTok девушка подробно показывает, какие именно обновления достались той или иной принцессе. Итоговые результаты получились крайне занимательными и интересными. Многие персонажи изменились до неузнаваемости. Хотели бы вы увидеть мультфильмы с такими героинями?

Принцесса Жасмин из мультфильма «Алладдин»

Многие ролики Юделмис, на которых она меняет образ диснеевским героиням, становятся вирусными, набирая по несколько миллионов просмотров.

Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище»

Фа Мулан из мультфильма «Мулан»

Если бы Мулан родилась в наше время, то она была бы почти точной копией Ким Кардашьян.

Рапунцель из мультфильма «Рапунцель: Запутанная история»

Джейн Портер из мультфильма «Тарзан»

Тиана из мультфильма «Принцесса и лягушка»

Золушка из мультфильма «Золушка»

Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

Анна из мультфильма «Холодное сердце»

Динь-Динь из мультфильма «Питер Пен»

При апгрейде своих героинь Юделмис не стесняется и действует радикально. Она меняет им причёски, макияж, увеличивает губы и подбирает более современный наряд. Большинство её подписчиков остаются в восторге от таких преображений. Однако и находятся те, кому больше по душе бессмертная классика.

Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Матушка Готель из мультфильма «Рапунцель»

Моана из мультфильма «Моана»

Ариэль из мультфильма «Русалочка»

Аврора из мультфильма «Спящая красавица»

Покахонтас из мультфильма «Покахонтас»

Здесь вы можете посмотреть на героев мультфильмов Диснея, если бы они примерили на себя модные, современные образы.