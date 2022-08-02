17 забавных случаев, когда стены говорили, и игнорировать их послание не получится

Города и стены умеют говорить. И говорят они с нами с помощью надписей, оставленных на них разными людьми. Среди бесконечного множества непонятных и бессмысленных каракулей попадаются фразы, которые могут заставить задуматься или улыбнуться. А некоторые из них достойны попасть в словарь афоризмов. Мы собрали для вас несколько примеров.

Когда вандал в душе философ

Ненавистные вещи

Понедельничное

Подписка

Самая умилительная надпись

И вообще миром правит не тайная ложа, а явная лажа

В прошлой подборке на тему говорящих стен была фотография, где к надписи «ты пахнешь как любовь» кто-то дописал «Петровна». Почему бы не подписать это здесь? Получится «миром правит Любовь Петровна и дебилы». Тоже хорошо.

Каждому своё…

Кто из них ты?

Глубоко

Умеют ли читать козлы?

Парапет она точно испортила

Возле школы сына на стене

Всем бы такую самооценку

Кстати по поводу совершенства. У нас есть подборка снимков, на которых запечатлено нечто слишком идеальное.

Договорились!

А как у вас дела с зоной комформа?

Какая медакадемия — такие и граффити

Его пришествие было предсказано в древних наскальных рисунках

А какие смешные надписи попадались вам? Делитесь в комментариях!