17 забавных случаев, когда стены говорили, и игнорировать их послание не получится
Города и стены умеют говорить. И говорят они с нами с помощью надписей, оставленных на них разными людьми. Среди бесконечного множества непонятных и бессмысленных каракулей попадаются фразы, которые могут заставить задуматься или улыбнуться. А некоторые из них достойны попасть в словарь афоризмов. Мы собрали для вас несколько примеров.
Когда вандал в душе философ
Ненавистные вещи
Понедельничное
Подписка
Самая умилительная надпись
И вообще миром правит не тайная ложа, а явная лажа
В прошлой подборке на тему говорящих стен была фотография, где к надписи «ты пахнешь как любовь» кто-то дописал «Петровна». Почему бы не подписать это здесь? Получится «миром правит Любовь Петровна и дебилы». Тоже хорошо.
Каждому своё…
Кто из них ты?
Глубоко
Умеют ли читать козлы?
Парапет она точно испортила
Возле школы сына на стене
Всем бы такую самооценку
Кстати по поводу совершенства. У нас есть подборка снимков, на которых запечатлено нечто слишком идеальное.
Договорились!
А как у вас дела с зоной комформа?
Какая медакадемия — такие и граффити
Его пришествие было предсказано в древних наскальных рисунках
А какие смешные надписи попадались вам? Делитесь в комментариях!