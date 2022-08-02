18 работ художника, который жить не может без того, чтобы не сделать из какого-нибудь кота смешную карикатуру

Латвийский художник и дизайнер Айнарс Олутниекс — настоящий чемпион по рисованию котиков. Поверьте, маловероятно, что в этом деле его сможет кто-то переплюнуть. Парень прославился на весь мир, собирая фотографии смешных котов, из которых он в дальнейшем делает минималистичные, но неподражаемые карикатуры. Главная фишка Айнарса — использование лишь линий и точек при воспроизведении забавной кошачьей позы или выражения морды. Узнаваемый стиль рисования позволил художнику привлечь внимание к своему блогу в Инстаграме*. Сегодня в нём собралось уже более 700 тысяч подписчиков.

Кругляшок

Айнарс Олутниекс ищет фото котиков для вдохновения самостоятельно. Хотя, конечно, в последнее время за него это частенько делают подписчики. Они присылают ему популярные мемные фото или изображения собственных питомцев. Художник рассказывает, что в день ему приходит от 50 до 100 заявок на перерисовку.

Идеальное совпадение

Спокойствие, только спокойствие. Медитируем

Как будто из кота восстаёт ещё один кот

Показалось

Космический кот

Слияние

Прекрасный цветочек

Эффектный кадр

Кажется, здесь намечается крутая вечеринка

Сладко спит

Какой взгляд

Рисую я всю жизнь, а обучался в художественной школе в городе Резекне. Идея возникла совершенно спонтанно и была записана в заметки на телефоне. Там она пролежала какое-то время и в один прекрасный день, перелистывая заметки, я решил, что надо попробовать воплотить эту идею в жизнь. Так я начал рисовать первые картинки и, пока не нарисовал первых 50 котов, никому не рассказывал о своей задумке.

Этому городу нужен свой супергерой

Ассасин, ты ли это?

Завидуйте, дамы. Я здесь, а вы там

Концентрация прежде всего

Длиннокот

Айнарс утверждает, что коты – его любимые животные, которые давно завоевали мир. Парень уверен, что вряд ли кто-то сможет конкурировать с ними по популярности.

Заказчик явно недоволен

Предлагаем вам удвоить удовольствием и продолжить просмотр смешных котиков. Здесь вы можете оценить другие работы Айнарса Олутниекса. Поверьте, карикатурных пушистиков много не бывает.

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