19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась находкой интересных, а порой и пугающих вещичек

Лес — удивительное место, хранящее в себе множество тайн. Отправляясь туда на прогулку, нужно быть предельно внимательным, чтобы не пропустить всё самое интересное и увлекательное. Ведь если смотреть только себе под ноги, то никакого приключения не получится. Герои подборки знали об этом, поэтому не теряли бдительность ни на мгновение. Их награда — невероятные находки, которыми они любезно поделились через интернет с теми, кто пока только мечтает об активном отдыхе и увлекательном времяпрепровождении.

Цивилизация проникла в лес

Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке

Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты

Нашёл это в лесу

Гомер не прятался в кустах, он стал кустом.

Нашёл старое пианино в лесу

Жуткая фигура на дереве

Авторикша, оставленная в лесу

Нашли в лесу во время похода

Странная штука, найденная в лесу во Франции

Это выглядит почти как окно кабины, хотя я могу ошибаться.

Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии

На фото противотанковые сооружения, которые называются «зубы дракона».

Нашли огромный якорь

Нашёл древесную кость

Древесная кость или сувель — это каплевидный или шарообразный нарост на дереве, который образуется за счёт воздействия климатических условий. Из него можно делать различные подделки — бижутерию, сувениры, фигурки.

Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад в

Игл-Крик?

Алло? Есть кто на связи?

Старинный паровоз, который бросили в лесу

Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу

Массивные каменные сферы

Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.

Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне

Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия

Здесь вы можете посмотреть на удивительные находки, которые были обнаружены на берегах различных пляжей.