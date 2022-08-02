19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась находкой интересных, а порой и пугающих вещичек
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась находкой интересных, а порой и пугающих вещичек

19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась находкой интересных, а порой и пугающих вещичек

19 случаев, когда прогулка по лесу заканчивалась находкой интересных, а порой и пугающих вещичек

Лес — удивительное место, хранящее в себе множество тайн. Отправляясь туда на прогулку, нужно быть предельно внимательным, чтобы не пропустить всё самое интересное и увлекательное. Ведь если смотреть только себе под ноги, то никакого приключения не получится. Герои подборки знали об этом, поэтому не теряли бдительность ни на мгновение. Их награда — невероятные находки, которыми они любезно поделились через интернет с теми, кто пока только мечтает об активном отдыхе и увлекательном времяпрепровождении.

Цивилизация проникла в лес

Лесная находка. J20 найден на моём недавно купленном участке

Наткнулся на это заброшенное здание в лесу, двери и все окна были заколочены и заперты

Нашёл это в лесу

Гомер не прятался в кустах, он стал кустом.

Нашёл старое пианино в лесу

Жуткая фигура на дереве

Авторикша, оставленная в лесу

Нашли в лесу во время похода

Странная штука, найденная в лесу во Франции

Это выглядит почти как окно кабины, хотя я могу ошибаться.

Большие бетонные блоки, которые я нашёл в лесу в Швейцарии

На фото противотанковые сооружения, которые называются «зубы дракона».

Нашли огромный якорь

Нашёл древесную кость

Древесная кость или сувель — это каплевидный или шарообразный нарост на дереве, который образуется за счёт воздействия климатических условий. Из него можно делать различные подделки — бижутерию, сувениры, фигурки.

Кто-нибудь терял камеру где-то 80 лет назад в
Игл-Крик?

Алло? Есть кто на связи?

Старинный паровоз, который бросили в лесу

Брошенный финский Saab J-35F где-то в лесу

Массивные каменные сферы

Несколько лет назад археолог Семир Османагич неподалёку от города Завидовичи в Боснии и Герцеговине нашёл в лесу огромный каменный шар. По одной из его версий, на этой территории ранее существовала весьма развитая цивилизация, её представители и создавали такие шары, а также строили пирамиды.

Брошенная лодка посреди леса в Вашингтоне

Природа берёт своё, Уттар-Прадеш, Индия

Здесь вы можете посмотреть на удивительные находки, которые были обнаружены на берегах различных пляжей.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к «Росатому»
Стало известно о возможном иске экс-подрядчика АЭС «Аккую» к
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный, умный, добрый, сильный и я его люблю»
Наталья Рагозина впервые об отце дочери: «Мой муж – спортивный,
Лунный день сегодня 2 августа 2022 года
Лунный день сегодня 2 августа 2022 года
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
СК начал проверку в отношении популярного блогера
СК начал проверку в отношении популярного блогера
Свыше двух миллионов работ создали авторы Z-контента проекта "За нами правда"
Свыше двух миллионов работ создали авторы Z-контента проекта "За
«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с газом в Европе
«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с
Консерватор или бунтарь: что одежда может рассказать о характере человека
Консерватор или бунтарь: что одежда может рассказать о характере
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.08.2022 (15 фото)
Что ждет Галкина и Пугачеву в будущем
Что ждет Галкина и Пугачеву в будущем
Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного для больных ДЦП слова
Бейонсе перезапишет песню из-за оскорбительного для больных ДЦП слова
Жители Иркутской области могут задать вопрос о выплатах и пособиях через чат-бот
Жители Иркутской области могут задать вопрос о выплатах и пособиях

Топ на сегодня

Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»
Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Константин Богомолов зажег с повзрослевшей дочерью
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
Ламмас или Лугнасад 1 августа 2022 года: важный праздник Колеса Года
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма как части Украины
«Леруа Мерлен» проверят после жалоб на продажу обоев с картой Крыма

Еще по теме

Украинец три дня прятался в лесу из-за индюка
На юге Франции нашли утерянный 35 лет назад Volkswagen
Активисты ОНФ нашли свалку медицинских пробирок с кровью
В Нижегородской области живым нашли мальчика, пропавшего при сборе грибов