Activision Blizzard отчиталась о серьезном падении доходов и снижении интереса со стороны игроков
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Activision Blizzard отчиталась о серьезном падении доходов и снижении интереса со стороны игроков

Activision Blizzard отчиталась о серьезном падении доходов и снижении интереса со стороны игроков


Издательство Acitivision Blizzard, которое сейчас находится в процессе сделки по слиянию с Microsoft Gaming, опубликовало отчет за минувший квартал: с 1 апреля по 30 июня. У компании наблюдается серьезное падение доходов и снижение интереса, особенно к консольным играм, со стороны аудитории. Некоторые моменты из документа:



Выручка за квартал составила около $1,6 млрд (в прошлом году было $2,3 млрд).



Операционная прибыль сократилась до $338 млн (в прошлом году было $959 млн).



Количество игроков сократилось до 361 млн (в прошлом году было 408 млн). При этом 94 млн игроков — это игроки Activision (без учета Blizzard и King), впервые с 2019 года их меньше 100 млн.



Сказано, что максимально снизилась выручка в сегменте консольного гейминга, тогда как мобильный (за счет игр King и Diablo Immortal) показывает себя неплохо.

Отмечается, что падение доходов было ожидаемым, из-за малого количества релизов в квартал. Ситуация, как предполагает компания, будет лучше во второй половине 2022 года, когда состоится релиз ранней версии Overwatch 2, новой Call of Duty Modern Warfare II и Call of Duty Warzone 2.0, а также дополнений для World of Warcraft.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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