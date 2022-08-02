Аккаунт недели. Инстаграм* звездного мастера маникюра Лизы Кон
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Аккаунт недели. Инстаграм* звездного мастера маникюра Лизы Кон

Аккаунт недели. Инстаграм* звездного мастера маникюра Лизы Кон

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем об инстаграме* мастера маникюра Лизы Кон, которая работает с Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Зендаей, Ритой Орой и другими голливудскими и российскими звездами.

Кто

Лиза Кон — владелица одноименного маникюрного салона в Лос-Анджелесе, звездными клиентками которого являются Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и многие другие знаменитости. Кон начала свой карьерный путь в Твери и тогда еще была Олесей: это имя было тяжело запоминать и произносить американцам, поэтому пришлось взять имя Лиза.


Лиза Кон

Кон с детства увлекалась рисованием узоров, делала маникюр своим подругам и хотела пойти учиться на дизайнера интерьера. Изданию Buro 24/7 она рассказала, что в ее городе в доступных колледжах такого направления не было, поэтому пришлось получать образование в сфере финансов:

Я увидела, как подруга делает маникюр сама себе и сушит лак в волшебной лампе. Я потратила все свои сбережения: купила очень много материалов и инструментов. Тренировалась на маме, сестрах, всех родственниках — и в итоге рискнула разместить объявление об услугах в местных группах в соцсети "ВКонтакте",

— рассказывала Олеся о начале своей карьеры.

Спустя девять лет девушка из Твери владеет одним из наиболее успешных маникюрных салонов в Калифорнии. К Лизе Кон записываются за два месяца, а ее главные клиенты — семья Кардашьян.


Кайли Дженнер с маникюром от Лизы Кон


Хейли Бибер с маникюром от Лизы Кон


Зендая с маникюром от Лизы Кон

О чем

Олеся ведет инстаграм-аккаунт lisa_kon_, за которым следит 150 тысяч подписчиков. Девушка делится фотографиями необычного нейл-арта и работами мастеров своего салона. Часто Олеся публикует фотографии звездных клиентов, среди которых Рита Ора, Зендая, Кендалл и Кайли Дженнер и Кейт Мосс. Некоторые из образцов ее нейл-арта попадают в тренды и о них пишут в модных СМИ. Так случилось и с рождественским маникюром Кендалл Дженнер, в честь которой Лиза назвала подобный вид нейл-арта Signature Kendall. Недавно салон Лизы Кон посетила и Софья Таюрская — солистка группы Little Big, которая вместе со своим возлюбленным Ильей Прусикиным переехала в Лос-Анджелес.


Софья Таюрская с маникюром от Лизы Кон


Рита Ора с маникюром от Лизы Кон

В своем личном аккаунте @olesia_kon (3,5 тысячи подписчиков) Лиза предпочитает выкладывать семейные фото из путешествий и делиться снимками своего 10-месячного сына Алекса. Иногда она рассказывает о работе со знаменитостями и своем профессиональном пути. 

Когда-то я сидела в тверской квартире на своей кухне и пилила ногти под фильм "Дивергент". Я мечтала о далеком прекрасном мире, который казался недостижимым. Кто бы мог подумать, что спустя пару лет я открою свой салон в Лос-Анджелесе, познакомлюсь с главной героиней, и она будет ходить ко мне на маникюр,

— написала Лиза после того, как к ней в салон пришла звезда фильма "Дивергент" Шейлин Вудли.


Лиза Кон с сыном

Для кого

Для тех, кто ищет вдохновение для собственного нейл-арта и хочет следить за трендами в мире маникюра. Подписаться стоит и тем, кто хочет знать, что предпочитают голливудские звезды и как создать с нуля успешный бизнес в США.


*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Елизавета Вернигор
# Шоу-бизнес Медиа
По материалам: spletnik.ru

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