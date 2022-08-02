Алеся Кафельникова впервые после родов показала фигуру в бикини

23-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась пляжными фото. Звезда подиумов отдыхает на курорте в компании мужа, 36-летнего бизнесмена Георгия Петришина, и годовалой дочери Киары. Алеся примерила соблазнительные образы в спальне и на пляже. Модель выбрала легкий летний наряд total white. Тесный топ она сочетала с облегающими микро-шортами. Кафельникова сделала легкий дневной макияж с акцентом на глаза и глянцевой помадой. Темные волосы она оставила распущенными. Девушка украсила прическу головным платком подходящего цвета слоновой кости. Звезда глянцевых журналов похвасталась точеной фигурой. Алеся призналась, что благодаря генетическим особенностям, спорту и правильному питанию пришла в дородовую форму уже через несколько месяцев после того, как стала мамой. Девушка позировала на фоне огромной кровати в балийском стиле с балдахином.Кафельникова также примерила бикини светло-лимонного цвета. Крошечный лиф и трусики-танго также позволили ей продемонстрировать подтянутое тело. Светлые тона нарядов чудесно контрастировали с кожей модели. За время отдыха она уже успела обзавестись легким золотистым загаром. Алеся приняла эффектную позу на пляже, расположившись на песке с книгой в руках. Она пошла на провокацию, скрутив трусики жгутом и еще больше обнажив свое тело. «Не смотри на подпись, посмотри на меня. Что-то особенное прямо здесь и сейчас», — интригующе заметила Алеся. Горячие кадры оценили Елена Перминова, Анна Канюк, Евгений Бороденко и другие звездные приятели девушки. Поклонники осыпали комплиментами дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова и модели Марии Тишковой.«Редко, но метко», «Кафельникова — богиня мира», «Какой красивый человек», «Потрясающая фигурка. Год после родов! Фантастика», «На молодую Бритни Спирс похожа на этих фотографиях», — написали в комментариях. Алеся вышла замуж за Георгия Петришина в 2020 году. До этого бизнесмен получил известность романами с Викторией Дайнеко, Анфисой Чеховой, Светланой Ходченковой и другими звездами. В феврале прошлого года появилась информация, что девушка ждет ребенка. Влюбленные сыграли свадьбу в Москве в кругу самых близких людей. В июле Алеся родила дочь, которой дали редкое имя Киара. Сейчас Кафельникова радуется материнству, продолжает реализовывать себя в модельной индустрии и записывает треки с популярными российскими рэперами.