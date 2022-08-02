Алла Пугачева собирается отбелить свою репутацию
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Алла Пугачева собирается отбелить свою репутацию

Алла Пугачева собирается отбелить свою репутацию
По слухам, певица Алла Пугачева перед возвращением в Россию поработает над своим имиджем. Артистка в середине мая лично сообщила, что её отпуск за границей продлится до конца лета. Осенью она собиралась вернуться домой с детьми. Вопрос о планах на возвращение её мужа пока остаётся открытым. Юморист, скорее всего, пропустит торжественную линейку в гимназии, где учатся Лиза и Гарри. Тем не менее Примадонна серьезно настроена посетить это мероприятие и проводить детей в третий класс. Алла Борисовна опасается, что за время её отсутствия публика её разлюбила. Супруг певицы наговорил много всего в Сети и сильно испортил отношение фанатов к их семье. Опасаясь критики, народная артистка решила заранее начать готовиться к приезду домой.
По информации источников, команда Пугачевой начала работу над обелением её образа. В ближайший месяц, похоже, будет сделан упор на добрых новостях о жизни певицы и теплых семейных кадрах с детьми. Недавние сообщения о том, что Алла Борисовна не видит свою пенсию и все деньги отдаёт поклоннице-инвалиду, похоже, тоже являются частью плана по возвращению её имиджа. «Пиарщики бежавшей из России начали кампанию по реабилитации своей подопечной. Условно её можно назвать «добрая Алла». До возвращения певицы домой осталось около месяца», — пишет источник «Царьград». Кстати, новости о том, что Пугачева вот-вот разведется с мужем, возможно, тоже продают журналистам её пиарщики. Постоянные разговоры о проблемах в отношениях с мужем и черной полосе в жизни вызывают сочувствие и симпатию к «несчастной» Алле Борисовне.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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