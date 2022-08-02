Аналитики Bank of America указали на бычьи сигналы для биткоина

Усиление оттока криптовалют с бирж и рост чистого притока в стейблкоины сигнализируют о бычьем импульсе рынка. К такому выводу пришли аналитики Bank of America, пишет Decrypt.

Эксперты отметили «ослабление давления продавцов» с переходом инициативы к покупателям цифровых активов. В результате с 29 июня по 26 июля капитализация рынка возросла на 11%, что уменьшило темпы падения с начала года до 56%.

«Ограниченное предложение и непрерывный отток с бирж указывают на то, что инвесторы продолжают удерживать позиции на фоне ралли в рисковых активах», — говорится в отчете.

Эксперты указали на устойчивость тенденции вопреки повышению ФРС ключевой ставки сразу на 0,75%.

Аналитики оценили объем выведенных биткоинов с криптовалютных платформ на холодные кошельки в ~$508 млн, Ethereum — в ~$381 млн (данные приведены со 2 июля по 1 августа). Первый актив за этот период подорожал на 19%, второй — на 56%.

Данные: Bank of America.

В стейблкоинах притоки и оттоки чередовались. Самый заметный всплеск вывода средств на некастодиальные кошельки в размере $437 млн произошел в конце июня — начале июля.

«Отток „стабильных монет” с бирж на личные кошельки происходит, когда инвесторы стремятся сохранить долларовую стоимость своих активов. Это зачастую актуально в периоды снижения цен на цифровые активы. Когда инвесторы хотят расширить свои аппетиты к риску, они обычно стремятся использовать стейблкоины для покупки криптовалют», — пояснили специалисты.

Напомним, в Glassnode усомнились в продолжении восстановительного ралли биткоина

Ранее эксперты организации предупредили, что для разворота цены биткоина понадобится дополнительное время.

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