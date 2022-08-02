Аргентину предупредили о скором крахе экономики
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Аргентину предупредили о скором крахе экономики

Аргентину предупредили о скором крахе экономикиАналитики Bloomberg предупредили Аргентину о рисках гиперинфляции и девальвации

Bloomberg предупредил Аргентину о риске скорой девальвации национальной валюты, песо, и крахе экономики в условиях истощившихся золотовалютных резервов местного Центробанка.

За последнюю неделю аргентинский Центробанк израсходовал резервы на 1,47 миллиарда долларов. Сейчас их размер не превышает 44,8 миллиарда долларов. Это означает, что регулятор почти лишился инструмента поддержания курса песо за счет продажи иностранной валюты из резервов на внутреннем рынке.

Аргентинские экономисты говорят о высокой вероятности девальвации песо и приведения его официального курса в соответствие с неофициальным, сложившимся на бирже. В настоящее время неофициальный курс равняется примерно 335 песо за доллар, что на 60 процентов ниже официальных 130 песо за доллар.

Дальнейшее обесценение национальной валюты (по прогнозам финансистов, оно может составить до 30 процентов) приведет к резкому подорожанию базовых товаров. Шансов привлечь в страну иностранную валюту от инвесторов-нерезидентов тоже практически нет, поскольку за последние недели котировки государственных еврооблигаций упали до 20 процентов от номинала. Дополнительным стимулом для бегства иностранных инвесторов послужило повышение ставки Федеральной резервной системой США.

При этом более половины из оставшихся резервов ЦБ обеспечено своп-линиями с другими центральными банками, в основном с Народным банком Китая: тот обменял на песо свежевыпущенные юани. Такой механизм предусматривает вторую часть сделки по обратному обмену валют. Таким образом, аргентинский ЦБ должен будет вернуть полученные средства.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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