Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными
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Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными

Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключеннымиБелый дом назвал несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными

Вашингтон считает несерьезным встречное предложение Москвы по обмену гражданами, находящимися в заключении в США и России. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, выступление которой опубликовано на YouTube-канале PBS NewsHour.

Речь идет о предложении по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. При этом Жан-Пьер отказалась говорить о конкретных деталях сделки.



США хотят добросовестных переговоров

По словам пресс-секретаря Белого дома, США выдвинули России содержательное предложение. «И мы хотим провести на этот счет добросовестные переговоры», — сказала Карин Жан-Пьер. При этом она уточнила, что прозвучавший ранее ответ Москвы «был недобросовестным».

В ходе выступления она подчеркнула, что Вашингтон очень серьезно относится к данному вопросу. «Это приоритет для президента [США Джо Байдена]», — отметила представитель Белого дома.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что США несколько недель назад сделали России «серьезное» предложение по поводу заключенных. «Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей», — сказал он, напомнив про случай со студентом Тревором Ридом, которого обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.



Переговоры об обмене

29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава российского ведомства призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

При этом в Кремле отказались комментировать сообщения о предложении США. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, однако конкретного результата еще нет.



Дела Бута, Грайнер и Уилана

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал. Ранее его супруга Алла Бут заявила о резком ухудшении состояния здоровья мужа. Семья россиянина обеспокоена из-за неоказания ему медицинской помощи. Алла Бут также назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией и заявила, что предложенный обмен «выглядит явно в пользу США».

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. Она обвиняется в контрабанде наркотических средств. Спортсменка написала письмо Байдену, в котором попросила освободить ее и выразила опасение, что никогда не сможет вернуться домой. Баскетболистка призвала главу Белого дома сделать все, чтобы помочь ей освободиться.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Ранее он потребовал объяснить, почему вместо него на российского летчика Константина Ярошенко обменяли техасца Тревора Рида.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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