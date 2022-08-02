Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
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Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств

Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств


Ориентированная преимущественно на китайских пользователей криптобиржа ZB приостановила возможность ввода и вывода средств.


Причиной решения стал «сбой в работе некоторых ключевых приложений». Представители биржи пообещали восстановить функциональность платформы после устранения проблем.


ZB занимает 44 место по объему торгов в рейтинге от CoinGecko.
Ранее таиландская биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за независящего от компании «стечения обстоятельств».

# Экономика com, биржи криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

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