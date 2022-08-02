Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств

Ориентированная преимущественно на китайских пользователей криптобиржа ZB приостановила возможность ввода и вывода средств.

Причиной решения стал «сбой в работе некоторых ключевых приложений». Представители биржи пообещали восстановить функциональность платформы после устранения проблем.

ZB занимает 44 место по объему торгов в рейтинге от CoinGecko.

Ранее таиландская биржа Zipmex приостановила вывод средств из-за независящего от компании «стечения обстоятельств».