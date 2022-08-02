Брежнева ответила на слухи о разводе

После начала спецоперации на территории Украины, многие звезды (в основном, украинского происхождения) покинули пределы России. В числе таких людей оказалась и Вера Брежнева со своим супругом Константином Меладзе. Артистка не высказывала свою политическую позицию, но сейчас активно помогает беженцам из Украины.

Вера редко стала показывать в сети себя и своего супруга, и на этом фоне пошли слухи, что пара рассталась и готовится к разводу. Поговаривали даже, что Константин перевез бывшую семью (экс-супругу Яну Сумм и троих детей) к себе в Италию. Но оказалось, что это не соответствует действительности, что и подтвердила сама экс-супруга Константина. Она отметила, что у отца гостили только дочери, а бывшие супруги пересеклись лишь в аэропорту, когда Яна их забирала.

Тем не менее, экс-жена отметила, что ничего не слышала о расставании Константина и Веры. В их семье все по-прежнему, и ничего не изменилось. Косвенно на это намекнула и Брежнева в личном блоге.

Артиста порассуждала на тему того, что давно не выставляла свои личные фото и видео. Якобы, фанатка ей написала, что следит за всеми сториз и постами, но давно не видела фото самой Веры. И певица задумалась, а есть ли вообще в ее телефоне собственные снимки. Не старые, а именно новые, новой Веры. Веры, которая изменилась (и продолжает меняться) внутренне. И нашла она всего 2 фотографии за июль. Остальное, это «отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, семья, фото природы».





По этим словам фанаты сделали вывод, что раз муж на фото (хотя бы в телефоне) присутствует, значит, пара все же вместе. К слову, в итоге Брежнева выставила свой снимок, сделанный с видео, когда она общалась с одной польской компанией. Вера отметила, что волосы за это время сильно отросли.

«По-прежнему очень красивая и грустная», «Хоть так узнать, что Константин Меладзе, как минимум, в Италии», «А чего им расставаться то? Вместе живут», «Вера молодец, как может, так и помогает», - оставляют свои комментарии пользователи сети Телеграмм.





Напомним. Что Вера Брежнева на данный момент отменила все концерты и продолжает заниматься благотворительностью. Она вместе с мужем и детьми проживает в собственном доме в Италии.