Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99
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Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99

Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99


Издательство Capcom, как и многие игровые компании в данный момент, публикует информацию о своих успехах за прошедшие квартал. Отчет показывает, что с точки зрения выручки и операционной прибыли за квартал дела у издательства обстоят не лучшим образом — падение по обоим пунктам примерно на 50%, в сравнении с прошлым годом. Такие результаты Capcom объясняет отсутствием крупных релизов, при этом заявляя, что показатели «ожидаемые».

Издательство Capcom в своем отчете отдельно подчеркивает, что не самые лучшие финансовые показатели не отразятся на игроках. Capcom не планирует повышать цены на свои новые релизы до $69,99, как это сделали многие издательства. Например, недавно Ubisoft сообщила, что на консолях ее новинка Skull and Bones будет продаваться от цены в $69,99 за стандартное издание.

Capcom в отчете отмечает, что она закладывает для своих игр всегда долгосрочные продажи, в том числе учитывая скидки и распродажи. Поэтому она продолжит придерживаться политики стоимости новых релизов в $59,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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