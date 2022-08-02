Чем болен Анатолий Чубайс, гадают в прессе

В сети появились слухи, чем на самом деле болеет Анатолий Чубайс. Сегодня в Сети появилась информация о том, что Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали. Бывший руководитель «Роснано» вышел на связь и объяснил, что же с ним произошло. О госпитализации Чубайса сообщила Ксения Собчак. «Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — писала ведущая. Ее слова подтвердил Анатолий Борисович. «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — прокомментировал экс-глава «Роснано». Однако слова политика не спасли его от распространения слухов. Так, всплыла информация о том, что мужчина на самом деле борется с другой тяжелой болезнью. Об этом написала в своем Telegram-канале журналистка Наталья Радулова. «У Чубайса еще и ВИЧ — в итальянской стоматологии в 2019-м подхватил», — заверила она. Эти домыслы тут же подхватила публика. Правда, никаких подтверждений тому, что сказала Радулова, нет. Но общественность обсуждает, что Чубайс даже выиграл иск против итальянской стоматологической клиники, где и заразился вирусом. Благодаря чему он получил 600 тысяч евро. Также широко обсуждалась версия отравления Анатолия Борисовича, но она не получила своего подтверждения. Но все же пользователи Сети склоняются ко мнению о том, что бывший руководитель «Роснано» не болен ВИЧ, не отравлен, а тяжело перенес последствия ковида, из-за чего оказался на больничной койке. И сейчас политик находится в швейцарской клинике, где, к слову, сутки обходятся в 800 тысяч рублей. Диагноз, который озвучил Чубайс, всерьез настораживает медиков. Врач-невролог Александр Евдокимов подчеркнул, что в данной ситуации необходимо экстренное реагирование, так как заболевшему грозит летальный исход. «На сегодняшний день именно истинная причина заболевания неизвестна, но замечено, что бывает после перенесенных вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Это аутоиммунное заболевание, достаточно опасное для жизни, развивается иногда очень стремительно. Поражается иммунность своей собственной системы, оболочки практически всех нервов: и моторных, и чувствительных, и вегетативных. Отсюда могут возникать самые разнообразные симптомы, угрожающие жизни. Один из них — дыхательная недостаточность. Обездвиживание может наступать, поражение черепных нервов, повреждение сердечно-сосудистой системы с тотальными нарушениями работы сердца и сосудов, что тоже может угрожать жизни», — заверил Евдокимов, пишет Telegram-канала «Образ будущего».