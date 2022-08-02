Чем болен Анатолий Чубайс, гадают в прессе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чем болен Анатолий Чубайс, гадают в прессе

Чем болен Анатолий Чубайс, гадают в прессе
В сети появились слухи, чем на самом деле болеет Анатолий Чубайс. Сегодня в Сети появилась информация о том, что Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали. Бывший руководитель «Роснано» вышел на связь и объяснил, что же с ним произошло. О госпитализации Чубайса сообщила Ксения Собчак. «Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — писала ведущая. Ее слова подтвердил Анатолий Борисович. «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — прокомментировал экс-глава «Роснано». Однако слова политика не спасли его от распространения слухов. Так, всплыла информация о том, что мужчина на самом деле борется с другой тяжелой болезнью. Об этом написала в своем Telegram-канале журналистка Наталья Радулова. «У Чубайса еще и ВИЧ — в итальянской стоматологии в 2019-м подхватил», — заверила она. Эти домыслы тут же подхватила публика. Правда, никаких подтверждений тому, что сказала Радулова, нет. Но общественность обсуждает, что Чубайс даже выиграл иск против итальянской стоматологической клиники, где и заразился вирусом. Благодаря чему он получил 600 тысяч евро. Также широко обсуждалась версия отравления Анатолия Борисовича, но она не получила своего подтверждения. Но все же пользователи Сети склоняются ко мнению о том, что бывший руководитель «Роснано» не болен ВИЧ, не отравлен, а тяжело перенес последствия ковида, из-за чего оказался на больничной койке. И сейчас политик находится в швейцарской клинике, где, к слову, сутки обходятся в 800 тысяч рублей. Диагноз, который озвучил Чубайс, всерьез настораживает медиков. Врач-невролог Александр Евдокимов подчеркнул, что в данной ситуации необходимо экстренное реагирование, так как заболевшему грозит летальный исход. «На сегодняшний день именно истинная причина заболевания неизвестна, но замечено, что бывает после перенесенных вирусных инфекций, в том числе коронавируса. Это аутоиммунное заболевание, достаточно опасное для жизни, развивается иногда очень стремительно. Поражается иммунность своей собственной системы, оболочки практически всех нервов: и моторных, и чувствительных, и вегетативных. Отсюда могут возникать самые разнообразные симптомы, угрожающие жизни. Один из них — дыхательная недостаточность. Обездвиживание может наступать, поражение черепных нервов, повреждение сердечно-сосудистой системы с тотальными нарушениями работы сердца и сосудов, что тоже может угрожать жизни», — заверил Евдокимов, пишет Telegram-канала «Образ будущего».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
Испания неожиданно передумала поставлять Украине танки Leopard
Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских. Он – убийца русского искусства»
Шахназаров: «Александр Ревва тусовался с Потапом и Настей Каменских.
Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Биткоин-биржа ZB приостановила ввод и вывод средств
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Ксения Собчак высмеяла предложение Ольги Бузовой
Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Максим Фадеев рассказал об уходе из семьи
Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Филипп Киркоров разорился на раскрутке Ани Лорак
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400 процентов
Спрос на приложения с пиратским контентом увеличился в России на 400
Глава Роспотребнадзора дала поручения регионам по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора дала поручения регионам по коронавирусу
Женщина погибла, двое детей получили травмы после ДТП в Эхирит-Булагатском районе
Женщина погибла, двое детей получили травмы после ДТП в
Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне
Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне
Покинувший Россию Валерий Леонтьев объяснил отъезд в США
Покинувший Россию Валерий Леонтьев объяснил отъезд в США

Топ на сегодня

Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости Николайчука, а Черкесов получил "леща"
Последние новости "Дома-2": Горина узнала о зависимости
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за уклонение от налогов
В Иркутске руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Светлана Лобода не намерена больше возвращаться в Россию
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
Сафронов заступился за Ирину Аллегрову с ее запросами
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России
"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова

Еще по теме

Анатолий Чубайс оказался в больнице в тяжелом состоянии
Мясников назвал главную опасность выявленного у Чубайса синдрома Гийена-Барре
Пушков предложил Чубайсу поделиться деньгами со страной
Чубайса вызвали в суд по делу экс-главы «Роснано»