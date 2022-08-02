Cолиста группы Blue Ли Райана задержали за дебош в самолете
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Cолиста группы Blue Ли Райана задержали за дебош в самолете

Cолиста группы Blue Ли Райана задержали за дебош в самолетеCолиста группы Blue Ли Райана задержали за дебош на борту самолета

39-летний британский музыкант и актер, солист группы Blue Ли Райан устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист совершал перелет из шотландского города Глазго в столицу Великобритании. Во время полета Райану не понравилось, что он не может заказать алкогольные напитки. Артист начал ходить по борту самолета, вступать в конфликт с бортпроводниками и оскорблять их.

Члены экипажа по рации связались с полицией Лондона. Когда самолет приземлился, музыканта задержали на взлетно-посадочной полосе. После инцидента звезда шоу «Большой брат: Знаменитости» провел ночь в полицейском участке и был отпущен до начала разбирательств по делу о нарушении общественного порядка.

Пассажиры, летевшие с артистом, позже заявили, что его поведение было пугающим: «В какой-то момент он встал со своего места и начал ходить взад и вперед по проходу, несмотря на то что ему сказали сесть. Он даже забежал за шторы бортпроводников. Это было сумасшедшее поведение».

Ранее стало известно, что американский рэпер Mystikal арестован по обвинению в совершении нескольких преступлений, включая сексуальное насилие.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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