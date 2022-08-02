Демо-версия хоррора нового поколения Outbreak: Shades of Horror стала доступна на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В Microsoft Store стала доступна бесплатная демо-версия игры Outbreak: Shades of Horror. Проект представляет собой «хоррор нового поколения», именно так его позиционируют разработчики. Игра выполнена в стиле классических игр-ужасов 2000-х годов, в ней игроку (или нескольким игрокам, в финальной версии заявлен) предстоит пробиваться через толпы зомби в мегаполисе.

Разработчики Outbreak: Shades of Horror выпускали ранее несколько игр в рамках серии Outbreak. Но они отмечают, что Outbreak: Shades of Horror — это самая масштабная, амбициозная и высокобюджетная игра, которую они когда-либо делали до этого.

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Игра Outbreak: Shades of Horror создается для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, даты релиза у нее пока нет, у разработчиков запланирован запуск Kickstarter на создание игры на 31 августа 2022 года.

Outbreak: Shades of Horror Playable Demo

Пережив ужасную аварию, вы просыпаетесь в городе, наводненном нежитью. Найдите способ сбежать до того, как инфекция поглотит вас, в этом ужасе выживания нового поколения.

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