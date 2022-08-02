День 2 августа в истории

День Воздушно-десантных войск.

Праздник учреждён Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении про­фессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

2 августа 1930 года на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах с бомбардировщика ТБ-3 десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Через год в Ленинградском военном округе был образован первый воздушно-десантный отряд.

В 1932 году Реввоенсовет СССР принял постановление, положившее начало массовому развертыванию воздушно-десантных подразделений. К середине 1941 года в стране закончилось комплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый.

Десантники участвовали в вооруженном конфликте на Халхин-Голе, в советско-финляндской войне 1939-1940.

Во время Великой Отечественной войны воздушно-десантные корпуса принимали активное участие в боях с захватчиками. В 1942 году была проведена самая крупная за годы войны Вяземская воздушно-десантная операция — в тыл немцев были выброшены около 10 тысяч десантников.

За боевые заслуги в ходе ВОВ около 300 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи солдат, сержантов и офицеров награждены орденами и медалями.

Войска ВДВ выполняли боевые задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии и в Югославии.

За мужество и героизм более 100 десантников были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, около 40 тысяч награждены орденами и медалями.

Более 20 лет командующим ВДВ был генерал армии Василий Маргелов, при котором была сформирована структура современных ВДВ, а также значительно усилены огневая мощь и мобильность личного состава войск. В память о своем командующем десантники именуют себя «Войска Дяди Васи».

В настоящий время в состав ВДВ РФ входит четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки. Кроме того, в состав войск входят учебные заведения, где готовят кадры для ВДВ. Наиболее известным из них является Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

Командующий Воздушно-десантными войсками — генерал-полковник Андрей Сердюков.

15 лет назад (2007) в рамках экспедиции «Арктика-2007» совершен первый в истории спуск глу­боководных обитаемых аппаратов в точке географического Северного полю­са.

Российские батискафы «Мир‑1» и «Мир‑2» погрузились на глубину 4300 метров и выдержали давление в 430 атмосфер. В ходе погружения на дне Северного Ле­довитого океана был установлен титановый флаг РФ, а также взяты образцы грунта и живых организмов с глубины 4 тысячи 261 метров и проведены съемки донного рельефа. Достижения «Арктики-2007» занесены в книгу рекордов Гиннеса.

Глубоководные обитаемые аппараты «Мир‑1» и «Мир‑2» были построены в Финляндии фирмой Rauma‑Repola в 1987 году при научно‑техническом руководстве ученых и инженеров Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова.

26 лет назад (1996) в России был приведен в исполнение последний смертный приговор.

В Бутырской тюрьме был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин, жертвами которого стали 11 мальчиков.

В 1996 году Россия вошла в Совет Европы и подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Протокол №6 к этому документу запрещает применять смертную казнь в мирное время. В апреле 1997 года Россия подписала Протокол №6, однако он до сих пор не ратифицирован российским парламентом. Несмотря на это, согласно Венской конвенции, государство, подписавшее, но не ратифицировавшее любой международный договор, обязано соблюдать эти договоры вплоть до их ратификации.

Смертная казнь в нашей стране законодательно ещё не отменена, но с 1996 года действует мораторий на применение этой высшей меры наказания преступников. Её альтернативой является пожизненное заключение.

56 лет назад (1966) на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громо­ва (ныне Жуковский, Московская обл.) летчик-испытатель Сергей Ильюшин поднял в воздух истребитель-бомбарди­ровщик Су‑17.

Первый отечественный самолёт с изменяемой геометрией крыла был спроектирован ОКБ П.О. Сухого. Серийный выпуск Су-17 начался в 1969 году на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Всего в 1969-1990 годах было построено 2867 самолетов, из них 1165 — было поставлено на экспорт в 15 стран мира.

89 лет назад (1933) был открыт Беломорско-Балтийский канал.

Строительство канала, соединившего Белое море и Онежское озеро, началось в 1931 году по инициативе Иосифа Сталина. Для его постройки на базе Соловецкого исправительно-трудового лагеря был организован Беломорско-Балтийский исправительно-трудовой лагерь.

На грандиозное строительство было брошено около 280 тысяч заключённых, работающих практически без применения техники, только с использованием ручных орудий труда.

Беломорканал длиной 227 км был пробит в скальных породах всего за 1 год и 9 месяцев. Для сравнения, Панамский канал (длина 80 км) строился 28 лет, а Суэцкий (длина 160 км) — 10 лет. По разным источникам, от лишений и тяжёлого труда при строительстве канала погибли от 50 до 200 тысяч человек. После окончания строительства ЦИК СССР постановил досрочно освободить более 12 тысяч заключенных, имеющих особые заслуги в строительстве. Еще около 60 тысячам — были сокращены сроки заключения.

Беломорканал объединил водные пути северо-западной, а затем и центральной частей СССР с судоходными реками бассейна Белого моря. Это сооружение до сих пор считается одним из уникальных. Средняя глубина канала — 5 метров. Он включает в себя более 100 сложных гидротехнических сооружений: 15 плотин, 19 шлюзов, 49 дамб, 12 водоспусков и других устройств.

104 года назад (1918) Совет народных комиссаров издал декрет «О правилах приема в высшие учебные заведения».

Любой желающий, старше 16 лет, получил право бесплатно поступить в любое высшее учебное заведения «без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы». Документом запрещалось «требовать от поступающих какие бы то ни было удостоверений, кроме удостоверения об их личности и возрасте».

76 лет назад (1946) в Люксембурге была основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН).

Целями этой международной неправительственной организации являются координация и содействие деятельности национальных ассоциаций и других организаций, выступающих в поддержку ООН, укрепление международного сотрудничества и взаимопонимания между народами.

В СССР Ассоциация содействия ООН была создана 28 марта 1956 года (ныне — Российская ассоциация содействия ООН).