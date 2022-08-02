Деньги за организацию временной занятости станут платить дольше

Период компенсационных выплат системообразующим организациям федерального уровня за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под угрозой увольнения, увеличен вдвое. Соответствующее Постановление Правительства вступает в силу 2 августа.

Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации — один минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного работника, — длился три месяца. Теперь он увеличился до полугода.

В кабмине рассчитывают, что благодаря такому решению крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, а также сохранить коллектив.



