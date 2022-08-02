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Дрейк заболел коронавирусом

Дрейк заболел коронавирусомДрейк перенес концерт в Торонто из-за положительного теста на COVID-19

Канадский рэпер Дрейк перенес концерт в Торонто после того, как сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Variety.

О болезни исполнитель рассказал в сторис в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Дрейк отметил, что ему очень жаль, что он подвел своих фанатов.

Шоу под названием Young Money Reunion, в котором также должны были принять участие Ники Минаж и Лил Уэйн, было запланировано на 1 августа. На какое число артист перенес свое выступление, пока неизвестно. Дрейк лишь уточнил, что концерт состоится «в самую ближайшую возможную дату».

Ранее сообщалось о том, что американский рэпер Lil Durk получил ожог лица во время концерта.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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