"Ее переклинило": Пригожин не понимает, почему Хаматова сбежала из России

Вадим Карасев

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с "Царьградом", что не понимает Чулпан Хаматову, которая покинула Россию. Тем не менее, он считает ее "великой актрисой".

Пригожин напомнил, что для страны Хаматова сделала немало добрых дел и спасла многие жизни. Он также рассказал, что вместе они помогали больной девочке в Перми, которой требовались две операции по пересадке костной ткани. Сейчас Пригожин не понимает, почему артистка уехала из России и изменила свое мнение о стране.

"Я не знаю, что и в какой момент в ней переклинило. Я не понимаю, где они ищут счастье. Самое большое счастье — это дома, на родине. И никто им не мешал жить, ее никто не обижал".

Напомним, что Хаматова после начала российской спецоперации на Украине уехала в Латвию. В интервью латвийскому телевидению актриса заявила, что никогда не относилась серьезно к своему званию народной артистки России и не знает о том, что оно дает. Это звание она получила в марте 2012 года, а ранее, в 2004-м, ей присвоили звание заслуженного артиста РФ. Хаматова является лауреатом двух Государственных премий РФ.

Видео: Чулпан Хаматова отреклась от звания народной артистика России

Кроме того, она высказала мнение, что россияне в среднем гораздо более грубые, чем европейцы. На машинах не так ездят, с людьми не так взаимодействуют. По ее мнению, россияне просто вынуждены соблюдать правила, а сами бы ни за что не стали вежливо вести себя на дорогах.

Хаматова захотела продать московскую квартиру за 130 млн рублей

Как утверждает журналист Якунин, Хаматова надеется выручить не менее 130 млн рублей за московскую квартиру. Причина – затруднительное материальное положение актрисы, оставшейся без хорошего заработка в Латвии, куда она эмигрировала по политическим причинам. Хаматовой нужно обеспечивать трех дочерей и оплачивать счета за дом недалеко от Риги.

Актрисе принадлежит квартира площадью 158 кв. м в элитном районе Москвы. Недвижимость в РФ, однако, Хаматовой уже может не понадобиться: после ее критических высказываний в адрес руководства страны и публичного отказа от звания народной артистки, как утверждает журналист, ей могут запретить въезд в Россию.