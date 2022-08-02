Екатерина Стриженова предстала в новом имидже
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Екатерина Стриженова предстала в новом имидже

Екатерина Стриженова предстала в новом имидже
Ведущая Екатерина Стриженова запечатлелась с мужем на трибуне стадиона, куда они пришли поддержать любимую команду. Екатерина Стриженова отреагировала на недавнюю критику в свой адрес. Буквально на днях в Сети появились обидные комментарии о внешнем виде телеведущей. Якобы она сильно постарела и стала выглядеть не как звезда Первого канала, а как уставшая бабушка. Ответом на эти резкие замечания стало появление Стриженовой с мужем на матче их любимой команды. Накануне ведущая пришла на матч «Спартака» с командой из Оренбурга. Красно-белые победили с разгромным счетом, о чем радостная Стриженова сообщила поклонникам. Заодно она продемонстрировала образ, в котором отмечала забитые голы. Она пришла на спортивное мероприятие в образе студентки с двумя аккуратными косичками. На фото видно, что эта прическа освежила образ Стриженовой. Она получила в этот день много приятных комплиментов от друзей и поклонников.
Нетрудно заметить, кстати, что Екатерина не только изменила прическу, но сильно похудела за последнее время. Она не признается, каким секретом воспользовалась в борьбе с лишним весом. Известно, что в прошлый раз она обрела талию мечты с помощью модной кето-диеты. Она полностью отказалась от углеводов, оставив в рационе только белки и жиры. Напомним, что этим летом младшая дочка Стриженовой закончила учебу в МГУ.  Недавно Александре вручили красный диплом и теперь она может начинать карьеру по специальности, которую она освоила. Напомним, что наследница телезвезды училась на экономическом факультете.
# Шоу-бизнес Стриженова Екатерина
По материалам: z-aya

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