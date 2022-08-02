Елена Малышева рассказала о болезни Чубайса

61-летняя ведущая Елена Малышева объяснила, что поможет политику. Теле доктор, какое лечение поможет Анатолию Чубайсу восстановить силы. Теледоктор показала сюжет, за который ее раскритиковали. Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс и его жена Авдотья Смирнова уехали за границу в марте. Вчера стало известно, что политик резко почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Чубайс оказался в реанимации. Медики диагностировали у него редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Барре. Специалисты своевременно оказали помощь Анатолию Борисовичу. О случившемся узнала и Елена Васильевна. Ведущая популярной программы «Жить здорово!» пожелала скорейшего выздоровления экономисту. Чтобы успокоить его родных и близких, Малышева опубликовала свой сюжет о синдроме из программы «Здоровье» от 2008 года. По словам доктора медицинских наук, болезнь, как правило, течет доброкачественно и заканчивается выздоровлением. «Синдромом Гийена-Барре – это острое, обычно быстро прогрессирующее воспалительное поражение периферических нервов с нарастающей мышечной слабостью. Мышцы могут перестать работать в ногах, руках, могут перестать работать дыхательные мышцы и мышцы лица», — объяснила Елена Васильевна.Она уточнила, что в лечении синдрома пациенту помогает очистка крови. Также может понадобиться поддержка работы легких. При правильном подходе пациент восстанавливается. «А главное в лечении – это плазмаферез (очистка крови), внутривенные иммуноглобулины и искусственная вентиляция легких (если не работают дыхательные мышцы)», — отметила Малышева. Оказалось, что за сюжет о редкой болезни ей пришлось выслушать немало критики. Зоозащитников возмутило использование лабораторной крысы. Доктор медицинских наук оправдалась тем, что подобная практика применяется во всем мире. «Это история молодой женщины, у которой Синдром Гийена-Барре развился прямо во время беременности. С тех пор прошло 14 лет. И сегодня ее тогда новорожденной дочке уже исполнилось 14 лет. И это огромное счастье! Самое горькое, что после этого сюжета против меня выступили защитники животных. И сказали, что я мучила крысу. Но именно на животных во всём мире отрабатываются стратегии спасения людей. А тогда мы были вынуждены снять специальную программу, в которой показали, что эта крыса осталась жива», — заверила Елена Васильевна. Для нее в тысячу раз важнее то, что живы люди, которых медики могут лечить. Между тем, самочувствие Анатолия Борисовича улучшилось. Один из главных идеологов экономических реформ 90-х идет на поправку. Сейчас он находится в Италии. «Ему становится лучше. Проводятся плановые анализы», — рассказал порталу Adnkronos директор клиники Mater Olbia Марчелло Джаннико.