"Если был один раз, будет и второй": Максим Фадеев рассказал, из-за чего может уйти из семьи после 30 лет брака

Вадим Карасев

54-летний композитор и продюсер Максим Фадеев обычно несильно щедр на подробности о своей жизни, но вчера решил позволить подписчикам задавать любые вопросы. Многие из них открыли интересные подробности о проблемах в семье музыканта.

Максим уже 30 лет живет в браке с Натальей Фадеевой. Было много сложностей и хейта со стороны недоброжелателей, но их союз по-прежнему крепок. Один вопрос касался этого: подписчику стало интересно, что может заставить его уйти из семьи.

Максим откровенно поделился, что это возможно после предательства или применения насилия.

Уходить нужно, если мужчина ударил женщину. В этом случае, если был один раз, будет дальше и второй. В этом случае надо уходить. Еще в случае предательства. Просто разворачиваться и уходить. Если человек пошел на это, то пойдет во второй раз.

По всей видимости, такого в нынешнем браке Фадеева не происходило. Однако откуда-то он знает какое чувство возникает, если это случится. "И это очень редкое, но яркое ощущение, когда отрезают все в один момент. Казалось, что живешь с человеком и вдруг отрезают. Это все на мой взгляд", — рассказал мужчина. Возможно, у него был негативный опыт до отношений с Натальей.



Педагог рассказал об отношениях Фадеева и Гагариной

Певица Полина Гагарина начала обретать популярность на шоу "Фабрика звезд - 2", где за нее поначалу взялся Максим Фадеев, но потом она решила расторгнуть с ним контракт. Педагог по вокалу Владимир Коробка знает историю их отношений и решил поделиться с фанатами певицы.

Я не думаю, что она ему сильно нравилась, поскольку они расстались. На тот момент она была очень убедительна, и я рад, что она туда попала. Она училась у другого педагога. Я не смог ей до конца вложить все свои представления.

Сразу же после победы шоу она оказался продолжать сотрудничество с Максимом. К слову, после этого ее карьера не пошла на спад, а вовсе наоборот. Теперь Гагарина является одной из самых узнаваемых артисток в российском медийном пространстве.

