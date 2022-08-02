Евгения Медведева призналась, почему купила дом
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Евгения Медведева призналась, почему купила дом

Евгения Медведева призналась, почему купила дом
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке. Два года назад фигуристка приобрела роскошный особняк в Подмосковье. В доме звезда спорта живет вместе с мамой и бабушкой. В недавнем интервью она призналась, что покупка была спонтанной. В свои 22 года Евгения Медведева может похвастаться победами в карьере и армией поклонников по всему миру. Трудолюбие помогло девушке стать еще и весьма состоятельным человеком. В интервью Сергею Мезенцеву она призналась, что грамотное отношение к деньгам ей привила мама. Благодаря родительнице Евгения привыкла с юных лет не тратить гонорары, а откладывать. Бережливость позволила звезде в итоге приобрести огромный особняк. «Самая дорогая моя покупка — это дом. Очень вовремя я его купила. Сработала чуечка. Делали ремонт в квартире — не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась и истерия с финансами тоже — зарабатывать негде. Я зашла в квартиру, посмотрела — там стройматериалы дорогие. А потом говорю: «Мам, а давай посмотрим по приколу сколько стоит дом. Зайдем на любой сайт», — вспоминала она.
Недвижимость Медведева демонстрировала в шоу «На дачу!» Первого канала. В доме фигуристка оборудовала тренировочный зал, чтобы не терять форму. Она признается, что влюбилась в особняк с первого взгляда. «Посмотрели и нашли пять вариантов домов. Три дома были с отделкой, но без мебели, один дом — голые стены. И вот один единственный, который был в 15 минутах езды от нашей квартиры, был отремонтирован, с мебелью: заезжай и живи. Сразу же позвонили, говорим: «Мы хотим посмотреть дом». Приехали, поняли, что это наше», — делилась чемпионка. Медведева не скрывает: ее основной заработок — выступления в ледовом шоу. Сейчас она упорно трудится, чтобы осуществить давнюю мечту. «Не хочу говорить, никому не говорю, кроме мамы и менеджера. На нее нужно очень много денег — что-то с этим нужно делать. Сумма? 30-40 миллионов рублей», — откровенничала звезда в YouTube-шоу «Инвестерика».
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

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