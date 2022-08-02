Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз
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Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз

Евгения Медведева тратит на овощи и фрукты по пятнадцать тысяч за раз
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что тратит сумасшедшие деньги на еду. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу «Инвестерика» объяснила, почему тратит на продукты от десяти до пятнадцати тысяч рублей за раз. «Мне важно кушать хорошие продукты. Хорошие продукты сейчас дорогие. В основном я заказываю. Даже помидоры-огурцы, не просто в каком-то супермаркете купить. Мне важно, чтобы они были с зелеными косточками, бакинские. Сейчас каждая доставка двух здоровенных пакетов еды, которую я считаю нужной и имею возможность заказывать, стоит от 10 до 15 тысяч», сказала Евгения Медведева.
Как отметила Медведева, если она покупает морепродукты, то цена еще выше. При этом порой она готовит дома. Хотя и отмечает, что делает это нечасто. Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила спортивную карьеру. При этом на официальных стартах она не появлялась уже несколько лет.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

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